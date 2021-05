De lo urbano a lo rural: las propuestas de la comunidad a los alcaldes electos y reelectos de Biobío

Resta poco más de un mes para que los nuevos alcaldes y quienes resultaron reelectos, asuman oficialmente en el cargo junto a los concejales que, de acuerdo a la ley 21.324, que en primera instancia postergó las elecciones desde abril a mayo de 2021, establece además que se prorroga el mandato de las autoridades comunales en ejercicio a la fecha de publicación de la reforma constitucional hasta el 28 de junio de 2021; por lo tanto, los nuevos concejales y alcaldes electos asumen sus funciones dicho día.

Así, asumirán como alcaldes Roberto Quintana en Laja, Carlos Toloza en Nacimiento, Alfredo Peña en Negrete, Pablo Urrutia en Quilaco, José Sáez en Yumbel y Rodrigo Tapia en Quilleco. En tanto, se mantendrán por un nuevo período Nivaldo Piñaleo en Alto Biobío, Miguel Abuter en Antuco: Mario Gierke en Cabrero, Jorge Rivas en Mulchén, Rabindranath Acuña en San Rosendo, Daniel Salamanca en Santa Bárbara, Jaime Veloso en Tucapel y Esteban Krause en Los Ángeles.

Dentro de ese contexto, surgen las voces locales que proponen, desde su perspectiva, las prioridades que deberían considerar los jefes comunales en medio del actual escenario, y teniendo en consideración el impacto más allá de la capital provincial.

PRESIDENTE DE SOCABÍO

“La interacción entre este mundo rural y productivo con sus respectivos municipios, es vital”

Para José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío) se deben considerar las particularidades de los sectores rurales de la provincia.

“Nuestras comunas de la provincia de Biobío, incluyendo la de Los Ángeles, son marcadamente rurales y con características productivas muy variadas y diversas en el ámbito silvoagropecuario. Por lo tanto, la interacción entre este mundo rural y productivo con sus respectivos municipios, es vital.

Es importante también destacar que, a diferencia de otras provincias similares, la relevancia de la capital provincial respecto de todas las comunas que la circundan, es significativa, ya sea en diversos servicios y comercios, como en la planificación de su desarrollo. Eso significa que particularmente el municipio de Los Ángeles, en todas sus estrategias, debe considerar este aspecto, sea en materia de accesos viales, terminales de buses intercomunales y rurales, servicios de salud, educación, etc.”.

Agregó que resulta de vital importancia considerar las necesidades de quienes habitan en sectores rurales. “Los alcaldes y autoridades comunales, jamás deben perder de vista que la mejor calidad de vida en el sector rural depende, en primer lugar, de que existan fuentes de trabajo estables y de buena calidad, por lo tanto, es indispensable que cada municipio entregue las mayores garantías, facilidades y apoyos para que todas las empresas y emprendedores, sean de la escala productiva que sean, puedan desarrollar sus actividades productivas y de servicios, obviamente en un contexto de cumplimiento de las normativas y ordenanzas y de carácter sustentable”.

En ese sentido, subrayó que se debe entregar igualdad de condiciones en cuanto a las necesidades que se presentan en zonas urbanas. “También es un factor determinante para que esta calidad de vida en el mundo rural sea la mejor posible, el que el Estado, mediante los municipios, provea todos los servicios requeridos para que se garantice a sus habitantes igualdad de condiciones respecto a las que el Estado provee en las zonas urbanas”.

En otro orden, manifestó que resulta de vital importancia generar las condiciones para evitar la migración del campo a la ciudad y el negativo impacto que provoca en la mayoría de los casos. “También es una importante función pública que en el ámbito cultural, los municipios consideren en sus programas y políticas el rescate y apoyo de aquellas tradiciones, deportes, costumbres, folclore, etc., de carácter campesino y costumbrista, que identifican a nuestra ruralidad. Esto incluye, además, el reforzamiento de aquellas políticas públicas que propenden al fortalecimiento de aquellas instituciones sociales, como son las juntas de vecinos y otras múltiples entidades de carácter cultural, deportivo, etc., valorando y dándole satisfacción y reconocimiento a las comunidades, logrando la permanencia de las familias en los campos y villas, inhibiendo la constante migración a las ciudades y los consiguientes efectos en concentración excesiva, desarraigo y pobreza urbana“.

PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DETALLISTA (EN FORMACIÓN)

“Acá todos somos responsables de la reactivación económica”

En proceso de formación se encuentra actualmente la Cámara de Comercio Detallista, que preside Karen Pino, quien indica que las nuevas autoridades y quienes seguirán por un nuevo período, deben ser capaces de impulsar políticas locales de reactivación para enfrentar el actual escenario.

“En la actualidad, se ha puesto la salud por sobre cualquier otro tema, dejando de lado el comercio, la seguridad, la sostenibilidad desde todo ámbito, la posibilidad de desarrollar movilidad social por medio del emprendimiento, e incluso la educación se ha visto mermada, entre varias otras situaciones de las que los nuevos alcaldes tendrán que hacerse cargo de alguna u otra manera, quizás no teniendo responsabilidad directa sobre ello, pero sí será exigible que tengan reacciones más proactivas”.

En este sentido precisó que se deben priorizar ciertos temas que provocan impacto local. “Primero que todo, es importante realizar un estudio y un diagnóstico sectorizado de las necesidades de la comunidad, ya que la pandemia no ha atacado a todos los negocios de la misma manera. Junto con esto, el gran déficit que han tenido los organismos públicos es la falta de empatía y entendimiento de la realidad de cada uno, así como también es visible una falta de oportunidades para los más pequeños, que desean emparejar la cancha frente a los más grandes, por lo que es necesario canalizar la respuesta de manera natural e indirecta a las mipymes como foco de desarrollo social, local y comunal, potenciando el consumo interno, el empleo y la atracción de la inversión”.

En este sentido, sugirió realizar el levantamiento de nuevos proyectos y la ejecución de los pendientes, mencionando que resulta fundamental mejorar los procesos para hacer negocios de forma más rápida y eficiente, “en donde las municipalidades sean organismos facilitadores e integradores, generando desarrollo empresarial desde la base. No hay que olvidar, tener en consideración las atribuciones que tienen los alcaldes y contrastarlas con las expectativas que tienen los ciudadanos, para así no ocasionar descontentos en toda una sociedad”.

A su juicio, resulta imprescindible fomentar el diálogo y proponer soluciones innovadoras a los problemas existentes. “Al menos, desde la futura Cámara de Comercio Detallista, nuestro foco irá por ese camino, con una mirada en donde se fomente la competición, este término que fusiona la competencia y la cooperación, así como alianzas público-privadas o cualquier otro tipo de colaboración que genere desarrollo a nuestros socios y a toda la comuna. Creemos en la importancia de las reuniones y las mesas de trabajo como mecanismo útil y fundamental para lograr avances representativos para todos los stakeholders”, dijo en alusión a las personas, grupos y entidades que tienen intereses de cualquier tipo en una empresa y se ven afectados por sus actividades.

Al respecto, indicó que se deben evaluar distintos aspectos para enfrentar el escenario actual, que resulta adverso para muchas personas que realizan el comercio minorista. “Para nosotros, el desarrollo continuo del conocimiento es una herramienta que entrega posibilidades no solo para implementarlas directamente en las empresas, sino también para prepararse para potenciales escenarios adversos. Por ejemplo, el proceso de digitalización se adelantó y esto es un hecho ineludible. Como comercio minorista hemos detectado problemas de alfabetización digital, analizando la existencia de diferentes realidades, lo que ya comenzamos a trabajar con la oficina de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Los Ángeles. El comercio minorista quiere ser parte de la solución y no solo del problema, porque acá todos somos responsables de la reactivación económica”.

Karen Pino expresó que lo primero que se debe asumir es que en el mundo postpandemia, lo que antes era normal, quizás mañana ya no lo sea, y que luego se deben generar estrategias de colaboración, identificar claramente los roles de los consumidores, el gobierno y las empresas, incentivar la formalización del comercio ilegal, fomentar y apoyar el consumo local, crear identidad no solo de una ciudad, sino también del comercio. “Además, los representantes de los diferentes gremios debemos lograr que todos entiendan nuestros dolores, ser un canal de comunicación efectivo con los organismos públicos y señalar, por ejemplo, qué programas de financiamiento están cumpliendo realmente con el objetivo por el cual se crearon y también proponer proyectos para que lleguen recursos a la zona. Así como las grandes empresas exitosas colocan foco en el cliente y en la generación de experiencias únicas y memorables, el comercio minorista esto lo puede desarrollar con mucha mayor facilidad debido a la cercanía que tienen con cada buyer persona, pero es de suma importancia la continua capacitación en todas las áreas y el apoyo y compromiso de todos para lograrlo”, señaló en alusión a las estrategias de marketing.

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS/OS

“Sería bueno que se comunicaran más con las asociaciones de funcionarios del Complejo”

Para Karina Green, presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” de Los Ángeles, resulta imprescindible que en cada uno de los 14 municipios de la provincia de Biobío se continúen reforzando las medidas de prevención en el contexto sanitario. “Creemos que lo más importante es el manejo de la pandemia, ya que esto incide directamente en nuestro funcionamiento hospitalario”, respondió al ser abordada por diario La Tribuna en cuanto a las prioridades a asumir en los municipios y sus nuevas autoridades.

Agregó que en la práctica hay situaciones puntuales que superar. “Sería bueno que se comunicaran más con las asociaciones de funcionarios del Complejo; a veces nos sentimos aislados de la localidad, pese a nuestro trabajo diario para atender las demandas de la comunidad. Trabajar para realizar educación a la comunidad sobre el ámbito hospitalario. Mayor participación de las autoridades con las actividades dentro del complejo porque sí hay tribuna de los medios de comunicación, pero no así de las autoridades locales”.

DIRECTORA DE PERFILES Y SILUETAS

“Es necesaria una política comunal de cultura que permita a los artistas crecer”

Para Mariela Belmar, directora de la reconocida compañía de teatro Perfiles y Siluetas, es necesario generar una política integral que permita a los artistas desarrollarse y crecer, más aún en estos tiempos de crisis sanitaria. “Hay problemas con el comercio y tantos otros sectores que se pueden reinventar. Aquí tenemos una ciudad y una provincia donde no son muchos los artistas, pero sí cuesta mucho salir adelante y además no tener instancias para juntarse. El arte tiene que ver con estar trabajando en conjunto; si bien se hace un esfuerzo para tratar de mantener las actividades online, eso no basta. También tiene que ver con los recursos”, dijo, enfatizando que dentro del actual contexto, es aún más difícil el panorama para quienes viven del arte y la cultura.

“Si bien existe la modalidad online, no todas las personas ni las compañías –por ejemplo, en las artes escénicas– tienen el dinero suficiente para grabar sus producciones porque no es barato. Más encima, hoy en día los espacios requieren de grabar a dos o tres cámaras, y eso es complejo y tiene un alto costo. Tampoco están los espacios culturales. Se hace complejo”.

Al respecto, resaltó que resulta de vital importancia generar políticas locales que fomenten e impulsen el trabajo de creadores locales: “conversar con los artistas, hacer una planificación de apoyo al desarrollo local; si bien existe la Corporación Cultural Municipal con todo el trabajo de formación, que yo valoro muchísimo, formamos artistas, pero qué pasa cuando ya son artistas, qué hacemos con ellos, en qué medida apoyamos el desarrollo creativo y productivo en el área del arte más allá de una función o una exposición puntual; de qué manera los municipios se hacen cargo de fomentar, de distribuir, de hacer circular, de mostrar a nuestra propia comunidad los artistas que tiene esta comuna, que no son pocos“.

No dudó en destacar el potencial de los artistas locales en el ámbito de la literatura, música, artes visuales y escénicas, entre otros, agregando que dichas fortalezas permitirían consolidar un eje al desarrollo cultural local. “Falta ese desarrollo, el dar la oportunidad de crecer y transformarnos realmente en una comuna cultural. Insertarnos en la labor que se realiza en los colegios, que a los establecimientos lleguen las actividades artísticas, que sea validado por los municipios y que permita a los artistas obtener recursos para sobrevivir y a la vez ser parte del desarrollo cultural comunal”.

Mariela Belmar valoró el trabajo que se desarrolla a través de la Corporación Cultural, “donde se aprenden cosas nuevas, oportunidades de crecer y de aprender, pero falta potenciar las capacidades que tienen los artistas de la comuna y la provincia. Tenemos que crecer y evitar el centralismo como capital provincial. Tenemos que crecer como ciudad. Esta comuna lo tiene todo para generar redes y trabajar en conjunto con todas las instancias, tanto del comercio como de instituciones educativas. Creo que ahí la Municipalidad debiese realizar una alianza y fortalecer todo esto para permitir el crecimiento. La comuna crece en construcción, accesos, pero el espíritu, la cultura, el desarrollo integral y humano debe fortalecerse”, finalizó la directora de la compañía de teatro Perfiles y Siluetas.