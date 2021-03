Diputado Norambuena exige al Gobierno ponerle urgencia a proyecto de ley que rebaja Responsabilidad Penal Juvenil a los 13 años

El diputado de la UDI, Iván Norambuena, exigió este domingo al gobierno ponerle urgencia al proyecto de ley que rebaja la Responsabilidad Penal Juvenil a los 13 años, el cual fue ingresado el 14 de junio de 2018 y que no ha tenido avance alguno en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El diputado Norambuena explicó que con la iniciativa “ buscamos primero combatir la delincuencia y segundo para que los delincuentes no ocupen más niños en la comisión de sus actos y con esto se busca no solamente rebajar lo que es la responsabilidad penal juvenil, sino que también generar un doble efecto que es que los delincuentes no utilicen a estos niños en la comisión de estos actos”.

“Si bien la actual ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil establece una regulación acerca de la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, ésta debe ser modificada y bajar la edad de los 14 a 13 años”, argumentó el diputado Norambuena.

Esto, según el diputado Norambuena, porque “no debemos desconocer el incremento explosivo de delitos de alta connotación social como el robo con violencia, con violación, el secuestro en sus distintas modalidades y el homicidio constituyen crímenes que violentan la conciencia colectiva de nuestra sociedad, particularmente el funesto fenómeno de una delincuencia juvenil cada vez más precoz”.

El diputado Norambuena subrayó que la iniciativa legal “consagra a los 13 años la responsabilidad penal juvenil, no sólo para criminalizar las actuaciones de estos menores, sino también para promover mecanismos de acompañamiento y establecimiento para una mejor reinserción social de los infractores”.

“Pensamos que los menores que comienzan a delinquir requieren de un tratamiento diferenciado y consistente, principalmente en un sistema de acompañamiento permanente por parte de los organismos competentes, a objeto de establecer planes eficaces de reinserción social de estos menores”, añadió finalmente el diputado Norambuena.