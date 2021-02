Hogar Don Orione: único ELEAM de Biobío sin brotes de coronavirus durante la pandemia

En estos 11 meses desde que la pandemia de Covid-19 llegó a nuestro país, ha afectado a diversos sectores de nuestra población, desde el plano económico hasta el cambio cultural marcado por la prevención de contagios, así como la implementación de nuevas medidas de cuidado relacionadas con la higiene y el uso de elementos de prevención de contagios, como mascarillas.

Uno de los puntos de mayor importancia ha sido el evitar los contagios a personas mayores debido a que son una población vulnerable a los síntomas o efectos de la enfermedad.

Por esto, a nivel país los Establecimientos de Larga Estadía para los Adultos Mayores –conocidos por su sigla ELEAM– han sido los primeros en tomar medidas preventivas para evitar el ingreso del virus a estos centros y resguardar la salud de los adultos mayores.

Sin embargo, a pesar de este tipo de labores preventivas, se han visto afectados por contagios y brotes, tanto en funcionarios como en la población de ancianos.

Pero uno ha escapado a esta realidad. Se trata del centro de estadía con mayor capacidad de adultos mayores de la región, que está en Los Ángeles y que cuenta con una larga trayectoria.

Se trata del Hogar de Ancianos Don Orione, institución que funciona con el apoyo de diversos benefactores y de la comunidad en general, y que este 2021 cuenta con una población de 107 personas mayores.

En estos 11 meses de pandemia, este ELEAM solo ha presentado un caso positivo de Covid-19 en uno de sus integrantes, quien se recuperó satisfactoriamente. Es más, la mujer no presentó síntoma alguno de la enfermedad y pasó sus 14 días como si el virus nunca la hubiera tocado, lo que incluso algunos de sus funcionarios lo atribuyeron a una intervención divina.

Estas cifras respaldan la labor preventiva que han desarrollado directivos y funcionarios que trabajan día a día al cuidado del más de un centenar de abuelitos y abuelitas de este hogar.

DESAFÍO

Diario La Tribuna conversó con el director del Hogar de Ancianos Don Orione, el hermano Juan Daza, quien nos relató que “el tema de la pandemia para nosotros ha sido un desafío bastante grande. Desde que esto comenzó, hemos tomado todas las medidas habidas y por haber, y gracias a Dios y a todo el equipo que trabaja con nosotros, hoy día hemos vivido esto hasta ahora bastante bien. Para nosotros, el trabajo preventivo ha sido fundamental, y le dimos prioridad desde que esto comenzó. Desde marzo hemos sido muy rigurosos, hemos cerrado las puertas del hogar para ir evitando que exista un contagio desde afuera, y con el personal somos muy exigentes con ellos, y gracias a eso y seguir con todas las recomendaciones que nos han dado, hoy día estamos bien”.

DIARIA PREVENCIÓN

El hermano Juan además contó detalles del procedimiento diario de prevención: “cada vez que se toman los PCR, uno está medio nervioso y preocupado porque como es un virus que uno no lo ve, uno no sabe si lo tiene o no, pero gracias a Dios y al trabajo, la respuesta y colaboración del equipo, tenemos muy buenos resultados”.

Precisó que “si hay alguien que llega con temperatura alta al ingreso de turno, la enviamos de regreso a su casa, asumiendo un costo para el hogar. Prefiero pagar un poco más a una persona que va a reemplazar para tener el estado de los adultos mayores bien y no correr riesgos”.

Además, el hermano Juan nos relató del único caso positivo y que afectó a una residente en el hogar: “debo ser honesto con este caso de este adulto mayor, ya que yo creo que hubo un error. Soy un convencido que esta persona no tuvo el Covid debido a que ella no tuvo ningún síntoma. Vivió los 14 días de cuarentena de manera normal y lo puede corroborar el equipo que estuvo con ella. Para nosotros, no fue Covid”.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Con respecto al proceso de vacunación, el director del Hogar Don Orione advirtió que “hemos tenido muchos altos y bajos, porque de un comienzo nos hablan de una vacuna, realizamos reuniones informativas a los apoderados y personal, y luego nos vuelven a cambiar la vacuna, y eso nos generó complicaciones”.

También sostuvo que “en un comienzo sabíamos que era el Cesfam el encargado del proceso de vacunación, pero luego nos dicen que no, y nos cambiaron fechas, a pesar de que nosotros teníamos todo programado con anterioridad. Primero era el jueves y nos organizamos para esa fecha, pero después nos dicen que será el sábado y domingo, por lo que otra vez organizamos a nuestro personal para esos dos días y recibir la vacuna, y ahora me dicen que hoy (sábado) ojalá podamos reunirlos a todos, y tenemos que estar llamando para que traten de venir a pesar de que un turno está con descanso, entonces eso nos genera un poco de malestar, ya que nosotros trabajamos con una programación y debemos respetar a la gente que estaba libre”, puntualizó.

Finalmente, el hermano Juan Daza agradeció a los benefactores del hogar, quienes han estado participando de manera activa en el apoyo con recursos para el hogar y han colaborado con leña y petróleo para la calefacción del establecimiento.

También llamó a la comunidad para colaborar en esta noble obra, ya que las puertas estarán abiertas para que así la comunidad pueda ser partícipe de esta importante labor en la comuna.