Angelino Eric Aedo ganó primarias de la Unidad Constituyente para gobernador en Biobío

Aunque pocos los recuerdan, Eric Aedo es un hombre de Los Ángeles que estudió en Liceo de Hombres y en cuya familia, su sangre, lleva el ADN de nuestra Provincia y quizás ese es una de las variables importantes para analizar su triunfo.

Aedo se vincula a Concepción porque fue Gobernador de la Provincia, pero también fue seremi de Bienes Nacionales en el pasado gobierno de Michelle Bachelet.



Desde siempre, Aedo dijo ser candidato y no lo ocultó nunca, incluso lo confidenció en el programa de Radio San Cristóbal, “Momento Republicano” y en nuestro diario que no le gustaba usar la palabra pre candidato y dijo el 30 de junio de 2019 que “La Democracia Cristiana le pidió a las personas que tienen interés no sólo de gobernador regional sino también de alcaldes y concejales que quieren hacer eso o dar ese paso, que manifiesten su interés de manera clara que nos inscribamos y además nos despleguemos en terreno haciendo actividad política y yo todo eso lo he cumplido: me inscribí lo hice de manera súper transparente, yo no estoy esperando que me vayan a buscar en una procesión a mi casa”.



De esta forma antes de trasladarse hasta La Plaza España de Concepción, Aedo envió un saludo a todos sus compañeros del Liceo de Hombres y a los alcaldes democratacristianos de Biobío, en especial a los de nuestra provincia Jorge Rivas de Mulchén y a Daniel Salamanca de Santa Bárbara.



En tanto, el Presidente de la DC en Los Ángeles, Patricio Pinilla dijo estar feliz pues esperaban una primaria complicada “porque en pandemia” la gente tiene el legítimo de derecho de cuidar su salud.