Primarias: Provincia de Biobío tendrá 65 locales de votación este domingo

En el Plebiscito Constituyente del 25 de octubre pasado, la provincia de Biobío contó con 72 locales de votación y mientras que para las primarias de gobernador regional de este domingo, tendrá 65, es decir 7 menos.

Este domingo, todo Chile enfrentará un proceso eleccionario que definirá los candidatos finales para alcalde y gobernadores/as regionales de cara a las elecciones del 11 de abril de 2021.



En nuestra región solo habrá primarias para definir al candidato al sillón de la Gobernación y en la Unidad Constituyente, compuesta por el PS, PR, PRO, PPD y la DC es la que definirá su candidato este domingo.

En Biobío solo están habilitados para estas elecciones los militantes de estos 5 partidos y todas aquellas personas no militantes de otros conglomerados que tengan simpatía hacia este sector de la política, tema que por cierto es subjetivo.



En cuanto a los municipios, en nuestras 14 comunas los candidatos están claros y no tendremos primarias.

PRIMARIAS EN BIOBÍO



Para dar tranquilidad a los ciudadanos que quieran y puedan ejercer su derecho a voto este domingo, el gobernador de Biobío conversó con La Tribuna FinDe explicando todo lo que se ha hecho para lograr unas primarias perfectas en nuestras 14 comunas.



Así, Fica comenzó indicado que “este fin de semana tenemos las primarias de la Unidad Constituyente compuesta por el PR, el PS, el PPD, el PRO y la DC”.



Agregó que “en nuestra provincia hay 65 locales de votación, para el Plebiscito tuvimos 72, o sea es un poco menos, pero hay que recordar que cada local y cada establecimiento de votación, tiene que tener en su interior personal militar y a su exterior personal de Carabineros. También están los orientadores del Servel”.



Para ordenar la participación ciudadana y garantizar el cumplimiento de los protocoles sanitarios, el gobernador relató que “tuvimos una reunión de coordinación previa, tanto con las policías, el Ejército y la Autoridad Sanitaria, también nos reunimos con algunas municipalidades”.



Pese a que desde las autoridades se realizan reuniones para garantizar la seguridad del proceso eleccionario, Fica insistió en un tema fundamental al indicar que “aquí la mayor y la primera responsabilidad, insisto, la tienen las personas. Nosotros hemos tomando un montón de medidas sanitarias, un montón de restricciones, un tremendo esfuerzo de todos: de los funcionarios municipales, de los funcionarios públicos, de las policías, del Ejército, pero acá también necesitamos el apoyo de las personas”.



Para profundizar el tema y generar conciencia, la autoridad provincial pidió “que las personas tomen todos los resguardos necesarios. Hoy hay fallecidos en nuestra provincia, tenemos un número importante de fallecidos y no queremos que ese número siga aumentando es que necesitamos que las personas entiendan que todas las medidas que se toman es por el bien de las familias de las provincias de Biobío”.

SIN PERMISOS ESPECIALES PARA VOTAR



En la Provincia de Biobío, 3 de las 14 comunas estarán en cuarentena este fin de semana: Los Ángeles, Nacimiento y Yumbel.



Y aunque se pensó en cómo se haría, lo cierto es que el derecho al voto no se verá afectado, pero sí el desplazamiento con otros objetivos en esas comunas.



Así, Ignacio Fica explicó que: “Para votar va a ser el mismo mecanismo que se ocupó para el Plebiscito. Primero no se va a requerir de un permiso diario para ir a votar. Eso es exclusivo para votar y retornar a su casa”.



Además detalló y resaltó que la libertad de desplazamiento es solo para acudir al lugar de votación y sufragar, para luego retornar al domicilio: “En el caso que una persona se dirija a votar y luego, por ejemplo a un local de primera necesidad como un supermercado, un almacén a hacer las compras diarias, ahí sí es estrictamente necesario andar con un salvoconducto”.



Para evitar que personas rompan la cuarentena, el máximo representante de La Moneda en la provincia aclaró que “vamos a estar revisando lo que son estos centros de primera necesidad, porque entendemos que allí habrá un flujo importante de personas así que ahí vamos a ser muy rigurosos. Si la persona solo va a votar y retorna a su casa, por supuesto no es necesario un permiso especial”.



De esta manera, las recomendaciones son las mismas que para el pasado 25 de octubre: “lápiz azul, pasta o tinta azul, para sufragar ese día. Dentro del establecimiento, también habrá algunas medidas sanitarias, como la demarcación del distanciamiento, también la incorporación del alcohol gel. Ahora, si las personas además de sus mascarillas, usan guantes o mascarillas faciales, por supuestos que también va a ayudar muchísimo a evitar el contagio”.

Al cierre, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica reiteró que “hemos estado tomando todos los resguardos y vamos a tomar todas las medidas sanitaras, pero insisto, necesitamos con urgencia que las personas tomen la responsabilidad necesaria y si quieren ir a votar que lo hagan, pero con responsabilidad”.