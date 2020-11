Emprendimiento en Cabrero ha reciclado más de 20 mil botellas y también ayuda a causas animalistas

La aparición del Covid-19 ha generado un cambio imprevisto en nuestro país, especialmente en la forma de hacer negocios. Esta situación ha obligado a muchas pymes a repensar la manera de gestionar sus empresas.

Muchas personas han debido adaptarse rápidamente a los cambios poniendo el principal foco en subsistir en el corto plazo.

En la comuna de Cabrero, Rodrigo Esparza Figueroa, preparador físico de 28 años, por siete años trabajó como dueño y administrador de su propio gimnasio. Sin embargo, se vio obligado a cerrar sus puertas y a buscar una nueva solución económica que pudiese sustentarlo a él y a su familia en este complejo escenario desencadenado por la pandemia.

Rodrigo encontró en el reciclaje de botellas la materia prima que necesitaba para emprender un nuevo negocio: crear vasos personalizados.

De forma artesanal y recolectando el vidrio puerta a puerta en extenuantes jornadas, el negocio iniciado por el cabrerino a comienzos de la pandemia ha surgido gracias a un minucioso marketing desarrollado a través de redes sociales, donde ha llegado a la región y el país.

Realizando más de 40 envíos semanales, los ingresos han permitido generar una línea productiva que actualmente entrega empleo a un trabajador de planta, que labora a la par con el dueño, además de los repartidores que hacen llegar los productos, a lo que se suman vendedores repartidos por todo el país y quienes se llevan una comisión por cada transacción exitosa con un nuevo cliente.

Respecto al explosivo crecimiento del negocio en plena crisis, Rodrigo Esparza señaló que “estamos muy felices. Desde mayo a la fecha hemos rescatado más de 20 mil botellas, reciclándolas y convirtiéndolas en vasos. Emprender no es fácil. Se puede lograr con mucha paciencia trabajando y sacrificándose, finalmente los frutos llegan”, precisó el fundador de la pyme.

ACTOR SOCIAL

“DbotellaChile”, actualmente apoya al Movimiento pro Animal, de Cabrero, creando una línea exclusiva de vasos que tiene por nombre “Mininos y Perrunos”. Por cada set vendido, se donan 2 mil pesos a la institución que contribuye al cuidado y esterilización de las mascotas de la comuna industrial, a bajo costo y también de forma gratuita.

En el marco de este acercamiento al trabajo social, la Municipalidad de Cabrero también ha jugado un rol determinante en este negocio familiar, ya que otorgaron a Rodrigo Esparza de un permiso especial para sacar todas las botellas que necesite de los denominados “Puntos Limpios” (contenedores dedicados exclusivamente al reciclaje de materias como el vidrio y plástico).

“Hemos recibido un gran apoyo por parte de la municipalidad y de su encargada del área medioambiental Fabiola Palma. Realicé la solicitud para el retiro de todo el vidrio cedieron sin problema, se han portado un siete con nosotros. Es una gran ayuda ya que obtenemos nuestra materia prima sin la necesidad de golpear puerta a puerta, lo que nos quita mucho tiempo”, relató Esparza.

DETALLE ARTESANAL

Posterior a su recolección, las botellas son sanitizadas y recortadas. Según su tipo, son asignadas a los diversos sets que actualmente la pyme ofrece a sus clientes, vasos con diseños únicos, con frases motivadoras, dibujos atingentes a la temporada como la Navidad o mandalas, entre otras. Todo realizado a mano.

“Nuestro día parte a las 5 de la mañana y termina alrededor de la medianoche. Dejamos semanas para cortar, sanitizar, pulir y realizar el grabado a mano. Estamos arreglando nuestro taller para tener en un año más una máquina que permita la fabricación en serie de nuestro producto. Ya contamos en Cabrero con dos puntos de venta y esperamos de aquí a mediados del próximo año bordear unos 20 puntos asociados a otros comercios”, explicó Rodrigo Esparza.

Hay instancias en la vida de todo emprendedor donde las circunstancias los ponen a prueba. Crisis internas, levantamiento constante de fondos, liquidez, reestructuración de los equipos de trabajo, y sin ir más lejos, esta misma pandemia y las consecuencias asociadas a ella. Es necesario contar con una mirada estratégica que ayude a analizar la situación en detalle y encontrar las respuestas necesarias a cada situación de manera concreta. DbotellaChile descifró el código y actualmente se alza como un negocio de gran proyección en la provincia de Biobío y en todo Chile.

“También me gustaría agradecer a mi familia con mucho cariño y a todos mis vecinos, y a todas las personas de mi comuna de Cabrero, quienes han confiado en mi trabajo, y agradecer de manera especial a Patricia Sandoval, quien de manera desinteresada fue quien me prestó la primera máquina para cortar botellas, gesto que nunca se me va a olvidar, y a don Luis Tejos, quien también me ha ayudado un montón”, finalizó Rodrigo Esparza.