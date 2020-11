Consejeros regionales ven con buenos ojos llegada de Patricio Kuhn a la intendencia del Biobío

Fueron 574 días los que Sergio Giacaman se mantuvo al mando de la Intendencia de la Región del Biobío. “El Colorín”, como es conocido en el mundo político, debió suceder en el cargo a Jorge Ulloa, hoy embajador de Chile en Paraguay.



Giacaman era cercano a Evópoli y para su designación ya había fichado por la UDI, siendo parte cercana de la presidenta del partido y senadora, Jacqueline Var Rysselberghe, sector al que también pertenece, Patricio Kuhn, el tercer intendente del Biobío en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.



El máximo representante del Ejecutivo en el Biobío llega precedido de un currículo de servicio público positivo y quizás, su único cuestionamiento, sea haber sido alcalde con 631 votos, luego que Van Rysselberghe fuera llamada a la Intendencia y dejara en su cargo, como alcalde de Concepción, al entonces concejal Patricio Kuhn.



Posterior a ello, la nueva autoridad regional fue electa como consejero regional.



LA DESPEDIDA DE GIACAMAN

Todos sabían que Sergio Giacaman dejaría el cargo para ser candidato a diputado en las elecciones del próximo año.



Un año antes lo iba a dejar para ser candidato a gobernador de la UDI oficialista, es decir quienes estaban con la mesa directiva, pues al otro lado, la también UDI Flor Weisse, corría y sigue corriendo con un apoyo transversal marcado, fuertemente, en las encuestas.



En su discurso de salida, Giacaman repasó lo difícil de su mandato, pues no es fácil gobernar en medio de una crisis social y salir a medias de ella para enfrentar una pandemia.



El ex intendente y ahora civil, debió enfrentar además la rudeza de la naturaleza y el descuido humano con un tornado en Los Ángeles y con incendios forestales que se producen, casi en un 100%, por culpa no nosotros.



Pero más allá de eso y pese a haber sido director del Hogar de Cristo y seremi de Desarrollo Social Giacaman quedó con una tarea pendiente, su falta de trato con otras esferas de poder como el Consejo Regional y los alcaldes.



En paralelo, su ausencia de “calle” ha sido una de las grandes críticas que ha recibido, tema que deberá superar si llega como candidato por el Distrito 20, porque al parecer el 21 llevaría otros nombres luego que el actual representante distrital del gremialismo, Iván Norambuena no pueda repostularse por ley, apuntando así a la senaturía, abandonada desde la salida de Víctor Pérez a Ñuble.



KUHN: UN CONOCIDO DEL CONSEJO REGIONAL

El actual intendente del Biobío, Patricio Kuhn, corría con ventaja en la terna que se envió a Santiago, iba recomendando y se sabía que estaría sobre Jaime Argo y Mauricio Gutiérrez.



La falta de empatía y la necesidad de acercar el gobierno a los vecinos, hizo que un político (atípico en la UDI) llegara a la intendencia tras ser el alcalde responsable de la reconstrucción de Concepción tras el terremoto y maremoto de 2010.



También fue concejal, pero donde quedó demostrada toda su legitimidad y capacidad para el cargo fue en las elecciones para consejero regional, función que dejó el viernes para tomar las riendas de la Región del Biobío y al cual llegó siendo la primera mayoría en Concepción 2.



Según los datos expuestos para la elección de 2017 en www.servel.cl, Patricio Kuhn fue elegido con el 10,03 por ciento de los votos válidamente emitidos, es decir con 11,828 preferencias.



Tras su primer contacto con la prensa, el pasado viernes sus primeras palabras fueron para entender el difícil momento y para comprometer su trabajo en torno a la pandemia.



Así, Kuhn dijo que se trata de “una gran oportunidad para servir y desde ahí decir que este va a ser un periodo de transición. Tenemos a partir de mayo del próximo año la figura del nuevo gobernador regional, lo que va a ser un cambio de la estructura”.



Así, advirtió que su trabajo viene mandatado desde La Moneda al decir que “el Presidente Piñera me ha pedido poner el acelerador a fondo para el desarrollo de todos los planes de gobierno, no solo para enfrentar la pandemia sino también para la reactivación económica, tan necesaria hoy”.



Fiel a la historia de su trabajo en la arena política legitimada por las elecciones y ahora en un cargo designado, el intendente del Biobío resaltó que “mi aspiración es fomentar el diálogo fecundo y este se logra con un trabajo sincero, con un trabajo con todos y poniendo en alturas de mira el beneficio de todos los habitantes de la Región”.



Kuhn viene del Consejo Regional, una de las instituciones que más criticó el trabajo de Giacaman, pues desde la llegada del “Colorín” que sintieron que su trabajo nunca fue importante para el intendente, de ahí que los consejeros tengan esperanzas en quien fuera su colega hasta el viernes.



TERESA STARK: “MÁS CONTACTO CON NOSOTROS”

La consejera regional de la Democracia Cristiana siempre sintió el desinterés del ex intendente, por eso al conocer que su sucesor era un hombre del Consejo Regional, pensó que el trabajo, ahora, sería distinto.



Así, Stark dijo sentir que “siento que va a haber un cambio en la forma de trabajar. Tengo confianza en que Patricio Kuhn va a tener un mayor contacto con nosotros por haber sido core, lo que reclamamos tantas veces, porque somos una parte muy importante del Gobierno Regional”.



Agregó que “que fue un bien tiempo en el cambio que hubo, además ya se rumoreaba que Sergio Giacaman fuera candidato a diputado”, dejando entrever su molestia por las mismas intenciones que Giacaman tenía e octubre de 2018.



“Nosotros sentíamos que cuando hay un intendente que sigue en ejercicio, por lo menos yo así lo pienso, que quiere ser candidato a diputado tiene que dejar su cargo cuando antes, no al filo del tiempo, así que me parece bien que se tomara la decisión, debió haber sido antes, pero en fin”, cerró la consejera por Biobío, Teresa Stark.



PATRICIO BADILLA: “CONOCE LA REALIDAD”



Para el consejero de Renovación Nacional, se trata del nombramiento de una persona cercana en la que dice confiar.



“Estoy muy satisfecho y muy conforme, porque más que un intendente y un amigo con el que hemos trabajado durante este mandato, como consejero regional”, dijo en el inicio de sus palabras, Patricio Badilla.



Agregó que “Patricio Kuhn es una persona con mucha experiencia, fue alcalde. Como consejero regional hicimos mucho trabajo de proyecto, análisis de proyectos, sabemos su capacidad, su profesionalismo y conocemos su vocación de servicio público que tiene”.



Como consejero, Badilla resaltó su alegría al decir que “se designó un colega nuestro que ha vivido lo que nosotros hemos vivido y que luchado por los recursos de la región, principalmente”.



Sobre la llegada de un tercer intendente en los tres años que van del segundo mandato de Piñera, el consejero bajó el perfil a tal situación: “Uno cuestiona cuando hay mucho movimiento de autoridades, pero también es mejor hacer esos cambios cuando no se tienen las confianzas y cuando no se desarrollan los trabajos como se esperan desde el Ejecutivo”.



Siempre en el tema de los tres intendentes en tres años, Patricio Badilla reconoció que “no es bueno, pero cuando los cambios suceden para bien son necesarios y en este caso ha sido puntual. Lo importante que tenemos que ver es quien está hoy en la intendencia fue un ex consejero, fue un ex alcalde, por lo tanto tiene mucha vida cívica, mucho terreno y lo que es más importante, es que conoce la realidad más cercana que cualquier personas, por eso estamos tranquilos”.



Así entonces, al cierre, el consejero de Renovación Nacional, aclaró más sus ideas al decir que “no quiero decir que los otros intendentes hayan estado lejos de las personas, lo que quiero decir es que por el hecho de haber sido consejero y alcalde tiene un conocimiento más profundo de la región, de las provincias y de las necesidades que tienen los habitantes del Biobío”.



DANIEL CUEVAS: “VA A HACER UNA BUENA GESTIÓN”



El consejero regional del PPD quiso comentar primero el tema de los cambios, usando para ellos su estilo concreto y de pocas palabras.



Así, Daniel Cuevas dijo que “lo primero es que los cambios permanentes no le hacen bien a las instituciones desde el punto de vista de la continuidad en lo que se quiere hacer como gobierno regional”.



Sobre su ex colega, hoy intendente del Biobío, el consejero de oposición reconoció que se trata de “una persona bastante moderada, muy seria y que nunca ha presentado problemas con sus colegas, así que yo creo que va hacer una buena gestión y si los intereses hacia la Provincia de Biobío permanecen vamos a seguir apoyándolo”.



De esa manera, al unir los dos temas, Cuevas aclaró que “los cambios en las instituciones a veces viene con una nueva impronta y puede que perjudique la continuidad de la inversión en la región, pero yo creo que Patricio ya conoce el Consejo Regional y, por lo tanto, yo creo que tiene bastante experticia como para darle continuidad y tener mayor consideración con los consejeros regionales”.