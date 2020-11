Karateka mundialista deja de lado los entrenamientos debido a la crisis económica que ha traído la pandemia

Gabriel Lagos Orrego se alza como uno de los karatekas más destacados de Chile, en su última gran participación internacional se adjudicó el único cupo a nivel país para participar en la Copa Mundial de la disciplina realizada en Tokio, donde obtuvo gran experiencia como peleador y emprendió un nuevo camino preparatorio para la nueva Copa del Mundo a realizarse en Polonia en 2021, junto con disputar la clasificación a los cancelados Juegos Olímpicos.

Sin embargo su habitual ritmo de entrenamiento y destacado nivel deportivo se ha visto afectado por la pandemia y la crisis económica que ha traído consigo. Titulado de pedagogía en educación física, dado el actual contexto de crisis no ha podido encontrar trabajo.

En la aplicación Uber halló una fuente de ingresos que le permite sostenerse económicamente, sin embargo los tiempos para entrenar son acotados y el horario de conducción, no compatibiliza con los entrenamientos del “Dojo Honbu” donde Gabriel pertenece, lugar administrado por el Shihan Francisco Cornejo, reconocido maestro de nivel internacional.

“El Dojo sigue realizando sus clases los días lunes, miércoles y viernes a las 19:00 horas. Lamentablemente yo no puedo ir a las clases ya que como trabajo de Uber, esa es la mejor hora para conducir, si no aprovecho ese horario no gano mucho en el día”, relató Gabriel Lagos.

El deportista también explicó, que se encuentra retomando los entrenamientos durante sus tiempos libres, realizando clases de acondicionamiento físico en el Parque Estero Quilque desde hace una semana.

Sin embargo el retorno de lleno al karate para el deportista aún se mantiene incierto.

“Para mí ha sido muy frustrante esta situación ya que si bien clasifiqué a un mundial y representé a Chile en Japón. Tuve que entrenar mucho para poder conseguirlo, al no poder continuar entrenando regularmente perdí todo ese avance. Ahora que estoy haciendo acondicionamiento físico siento que estoy comenzando desde cero. Si voy a entrenar y no trabajo no puedo llegar a la casa con la plata que necesito” relató Lagos.

RECONOCIMIENTO

Francisco Cornejo actual shihan del “Dojo Honbu” cargo que corresponde a un maestro cinturón negro de distinción internacional. También encargado de la organización del Team Kyokushin Chile.

Se refirió al gran nivel deportivo demostrado por su pupilo en el último tiempo puntualizando que: “Gabriel ha llevado un arduo proceso de preparación durante años y estos resultados son una clara consecuencia de su trabajo. Su pasada clasificación al mundial de Tokio sugirió tanto para él como a nosotros en el dojo un hito muy importante, ya que en el año 91 el sensei Jaime Quezada fue a Japón, el año siguiente me tocó a mí y durante los años posteriores siempre ha estado presente un angelino, en los campeonatos mundiales de nuestra especialidad”.

En el marco de sus últimos reconocimientos y desempeño de carácter internacional Gabriel Lagos precisó que:

“Me gustaría dirigirme a los jóvenes, para decirles que con constancia y disciplina cualquier cosa se puede lograr.

También, estoy muy agradecido por el apoyo junto al cariño que siempre he recibido por parte de la familia del karate acá en Los Ángeles. Siempre han estado conmigo, yo humildemente les pedí que me ayudaran a entrenar y accedieron siempre de muy buena manera”.

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

El reconocido selectivo nacional para la Copa Mundial de Polonia, se encontraba agendado para su realización en el Polideportivo de Los Ángeles, durante el mes de octubre. La instancia no pudo realizarse, esta oportunidad implicaba una gran chance para Lagos y los karatecas angelinos en general.

“Íbamos a ser los dueños de casa y hubiésemos representado a nuestro país, recibiendo a todo Sudamérica. Sin embargo esto no pudo ser y las clasificaciones de esta copa mundial están postergadas hasta nuevo aviso”, relató Gabriel Lagos.

El karate estilo Kyokushin se caracteriza porque la mayoría de sus combates se terminan con un “knock out”, su modalidad de ejecución es el contacto total.

Esta disciplina fue fundada por el maestro Masutatsu Oyama en 1964, cuando creó la Sede Mundial. Su idea era crear una técnica capaz de reunir lo mejor de varias artes marciales. Para ello, se inspiró en el boxeo, en el Muay thai, en el Goju Ryu y en el kárate Shotokan.