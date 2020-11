Víctor Pérez renunció al Ministerio del Interior

“Acabo de hablar con el Presidente, porque no no estoy dispuesto a que se dañe al Gobierno, hay un ataque para obstaculizar al Gobierno y no quiero que mi persona lo sea, así que le planteé al Presidente mi voluntad de renunciar“, concluyó el ex secretario de estado.

Pérez, es el primer ministro del Interior activo que ha enfrentado este proceso desde el retorno a la democracia, convirtiéndose en un gran golpe al gobierno de parte del Congreso.

Pérez precisó que “hemos sido testigo de un debate que estaba resuelto hace algunas horas o días, el debate era imposible de convencer a nadie, fue una decisión política de causarle daño al gobierno“.