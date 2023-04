“El Plan Maestro no es solo la cascada. Es un desarrollo territorial de recuperar los espacios y ordenar el sector de los Saltos del Laja, ya que en años los alcaldes no han sido capaces de ejecutar o validar una ordenanza municipal. Con el tiempo, nuestro sector no permitirá ser sustentable, limpio, ordenado, y detendrá la capacidad de que algunas empresas puedan invertir y ser parte de un desarrollo turístico”.

Estas declaraciones pertenecen a María Nieves Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de los Saltos del Laja. Consultada por diario La Tribuna, la dirigenta entregó su visión respecto al trabajo que se ha venido realizando en el sector, con amplia participación ciudadana, desarrollándose desde el año pasado el Plan Maestro de Saltos del Laja.

Se trata de la ejecución de un estudio de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable de las comunas de Yumbel, Cabrero y Los Ángeles, usando como plan piloto el enclave territorial de 60,2 hectáreas.

¿Su objetivo? Dar lugar a la preservación de los recursos naturales de este emblemático lugar de la provincia de Biobío, armonizando el desarrollo turístico con proyectos de emprendimientos e innovación, en un plan de gestión integral y sustentable.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de diferencias, situación que hace unos días hicieron notar dirigentes que representan a un importante número de artesanos de los Saltos del Laja. A la par, desde el Gobierno Regional del Biobío se ha señalado que aún no hay determinaciones, ya que el diálogo con la comunidad sigue siendo la clave para alcanzar acuerdos que satisfagan a todos.

PLAN A LARGO PLAZO

Para María Nieves Ramírez, “el Plan Maestro es una herramienta que hemos soñado los empresarios y la comunidad. Nunca los Saltos del Laja han tenido una inversión real, entonces este plan a largo plazo es como rescatar lo que tenemos”.

La dirigente indicó de manera enfática que “las autoridades como alcaldes o asociación no han creído ni velado por el Salto del Laja. Ha habido una destrucción en el sector, no hay infraestructura ni baños adecuados. Ha sido un mal manejo y no hay un ordenamiento en general”. A su juicio, esto mismo ha incidido en el perfil de turistas que llegan en la actualidad al lugar, los que en muchos casos no aportan al adecuado mantenimiento que debería existir.

“Se entiende que este es un plan a largo plazo, y se agradece porque es la única herramienta. Si no tuvimos convocatorias, trabajo de alcaldes o de asociación, por inversión, porque no existe la inversión en el Salto del Laja, ¿qué mejor la idea del gobernador de tener un Plan Maestro? Creo que fue lo mejor, debemos cuidarlo, y no decir ‘se cerró la puerta porque nuestras proyecciones no se cumplen’. Esto es un trabajo a largo plazo, va en etapas, y es un trabajo no solamente de nosotros como empresarios; es de comunidad, de juntas de vecinos, de comités, de organizaciones artesanales, de los restaurantes. Es un trabajo múltiple, porque nuestro diamante se destruyó y hay que pulirlo lentamente”.

En su análisis, Ramírez advirtió que desde 1997 no se han hecho inversiones de magnitud en el sector, por lo que si ahora se abrió la posibilidad a través del Gobierno Regional del Biobío “tenemos que aprovecharla y cuidarla. Son oportunidades que no se nos han dado de antes por una dejación de una asociación o de alcaldes. Si hoy en día hay una unificación, ¿por qué la vamos a dejar pasar?”, subrayó.

Reiteró que se trata de una oportunidad de desarrollo, pues “si nuestros turistas nos dicen que no hay seguridad, que el Salto del Laja está destruido, que es poco higiénico, que un sendero no está apto, ¿qué mejor que una herramienta así?”.

“GRAN OPORTUNIDAD DE HACER CAMBIOS”

Si bien dijo que respetaba las posturas de dirigentes de los artesanos como Luis Arroyo y Patricio Pincheira –dadas a conocer por La Tribuna la semana pasada-, la presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio enfatizó que “no significa que el Salto del Laja sea de una agrupación. El Salto del Laja es de todos”.

María Nieves Ramírez precisó que “ellos, si quieren estar, correcto. Pero tiene que haber un ordenamiento, no dentro del sendero, el sendero es libre. Tenemos que hacer una restauración ecológica, donde se cierre o se abra da exactamente lo mismo, lo que debe hacerse es el ordenamiento. No significa que ellos (los artesanos) van a quedar sin fuentes de trabajo; significa que ellos tienen que pensar en un avance. Es la gran oportunidad de hacer cambios, creo que tenemos que valorar lo que se nos presenta”.

Cabe recordar lo que se ha informado respecto al Plan Maestro de los Saltos del Laja, en cuanto a que se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Municipalidades por el Desarrollo Turístico, que tiene el apoyo del Gobierno Regional y de la empresa privada.

Iván Cartes, director del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, lidera el equipo humano que está realizando un trabajo con la activa participación de la comunidad local.

La intención es que los Saltos del Laja se conviertan en uno de los principales destinos turísticos del país, con una oferta de servicios que permita recibir visitantes durante todo el año.