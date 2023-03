En el marco de un trabajo con amplia participación ciudadana, se ha desarrollado desde el año pasado el Plan Maestro de Saltos del Laja, consistente en la ejecución de un estudio de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable de las comunas de Yumbel, Cabrero y Los Ángeles, usando como plan piloto el enclave territorial de 60,2 hectáreas.

Lo anterior, con el objetivo de dar lugar a la preservación de los recursos naturales de este emblemático lugar de la provincia de Biobío, armonizando el desarrollo turístico con proyectos de emprendimientos e innovación, en un plan de gestión integral y sustentable.

Sin embargo, el proceso no ha estado exento de diferencias, situación que hace unos días hicieron notar dirigentes que representan a un importante número de artesanos de los Saltos del Laja.

En tanto, desde el Gobierno Regional del Biobío se señaló que aún no hay determinaciones, ya que el diálogo con la comunidad sigue siendo la clave para alcanzar acuerdos que satisfagan a todos.

PLANTEAMIENTO DE LOS DIRIGENTES

Luis Arroyo, presidente de la Asociación Gremial Artesanal compuesta por 32 socios, afirmó que “estamos aquí representando a cuatro agrupaciones de artesanos, esto es 150 locales de venta de artesanía y otros”.

A su juicio, “nuestra voz no ha sido escuchada, la voz de los artesanos no ha sido escuchada y no ha sido plasmada en este plan maestro”. Entre otras cosas, se quejó porque “se proponen dos pueblos artesanales en los sectores de los terrenos municipales, tanto de Yumbel como de Los Ángeles, además de una escuela de artesanos, y eso creo que para nosotros que somos organizaciones con personalidades jurídicas autónomas es una falta de respeto, en el sentido de que primero que nada pregúntenle a los artesanos qué quieren hacer, si quieren seguir capacitándose o no, entonces por eso lo consideramos una falta de respeto”.

Arroyo agregó que “además se propone erradicarnos de donde estamos, proponiendo dos pueblos artesanales, y este plan maestro propone clausurar el acceso que hoy día existe y que ha existido por toda la vida, el acceso a la cascada. En eso no estamos de acuerdo, no transamos y lo vamos a defender; que ese acceso de la cascada que es de todos, no solamente de los artesanos, se mantenga abierto como ha sido históricamente por toda la vida”.

Por su parte, Patricio Pincheira, presidente de la Asociación Gremial de Artesanos y Comerciantes de Saltos del Laja, confirmó lo dicho por Luis Arroyo. “En primera instancia, nosotros vimos el plan maestro como una oportunidad, porque vino el gobernador a hacer reuniones con nosotros y dijo que venía a mejorar nuestras condiciones. Pero pasa que esto queda en manos de una consultora y empieza a transformar este este asunto, lo que nos perjudica”.

Pincheira sostuvo que “estamos representando a las cuatro ferias del Salto de Laja, de todos los artesanos y comerciantes de ahí, y por ningún motivo vamos a aceptar la reubicación ni el cierre del ingreso hacia la cascada por otro lado. Intervenir el Salto no es llegar y hacerlo”, advirtió, añadiendo que “le hemos dado vida” al lugar en el cual se encuentran.

GOBIERNO REGIONAL

Ante las interrogantes planteadas, el jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Biobío, Blas Araneda, indicó a La Tribuna que “hay una primera propuesta que tiene un grado importante de validación en la comunidad del sector, y hoy día estamos en una fase de conversarla con los distintos municipios. Tenemos que volver a hacer un trabajo específico con los distintos actores para ir terminando de conformar esta imagen”.

Aclaró que “este es un proceso en desarrollo donde no hay ninguna puerta cerrada, no hay ningún espacio que no se vaya a conversar, porque efectivamente lo que estamos haciendo es permitir la participación”.

Por lo anterior, Araneda manifestó que los cambios son a largo plazo. “Habrá que construir primero las obras que habiliten nuevos sectores para que las personas puedan empezar a acceder a estos nuevos corredores, y eso va a tomar tiempo. Por lo tanto, esto no es de un momento a otro, y menos el Gobierno Regional va a ir a sacar a nadie del lugar en que está. Lo que hay que permitir es generar entre todos un dinamismo que a todos beneficie”.

El representante del Gore precisó que si se define “permitir que el acceso sea abierto, va a seguir abierto en la medida que sea necesario, porque no hay un proyecto de cierre, ni de traslado, ni de eliminación de lo que allí existe. Lo que se quiere es potenciar el desarrollo en general, lo que está va a estar hasta que sea necesario que esté allí, y eso no va a ser una decisión nuestra, no tenemos ninguna atribución para hacerlo tampoco”.

Así entonces, Blas Araneda invitó a los dirigentes a seguir conversando y trabajando, “y también a participar de la discusión con altura de miras, de buscar el entendimiento con las otras partes que están en el sector, están los artesanos, los comerciantes, la gente que vive en el sector que están agrupados en las juntas de vecinos, los que desarrollan actividad hotelera o gastronómica”.

Finalizó señalando que “en este proceso que está en desarrollo no hay nada cerrado, no hay nada escrito en piedra, porque los planes son una forma de ponernos de acuerdo con una imagen común de lo que queremos desarrollar; y el espíritu y la voluntad que ha puesto el Gobierno Regional es ayudar a la comunidad de Saltos del Laja a tener un lugar en mejores condiciones para que sus ingresos y calidad de vida sean mejores”.

DETALLES DEL PLAN

El Plan Maestro de los Saltos del Laja es una iniciativa impulsada por la Asociación de Municipalidades por el Desarrollo Turístico que tiene el apoyo del Gobierno Regional y de la empresa privada.

Iván Cartes, director del departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, lidera el equipo humano que está realizando un trabajo con la activa participación de la comunidad local.

La intención es que los Saltos del Laja se conviertan en uno de los principales destinos turísticos del país, con una oferta de servicios que permita recibir visitantes durante todo el año.