Shan Jiao, de Rucalhue Energía: “Tenemos un diálogo directo con las organizaciones”

“La hidroelectricidad es una fuente de energía estable, limpia y renovable”, señala Shan Jiao, o Marcos desde que llegó a Chile hace cuatro años para integrarse a Rucalhue Energía como gerente de Asuntos Públicos.

Se trata de una empresa con capitales chinos, que desarrolla proyectos de energía con un diseño, construcción y operación de centrales hidroeléctricas de bajo impacto, priorizando en el proceso el diálogo con las comunidades del lugar donde se ubican. Junto con ello, mantienen un compromiso ambiental, asegurando una relación armónica con el medioambiente.

Desde inicios de 2019, luego de la llegada del equipo de profesionales chinos, Rucalhue Energía deja de ser controlada por inversionistas brasileños y comienza un periodo de transición.

Desde entonces, trabajan en el proyecto que dará lugar a la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, que se ubicará en la sección media del río Biobío, abarcando una parte del río Quilme, en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.

“Para nosotros es importante mantener y profundizar el diálogo con la comunidad y vecinos. La responsabilidad social es uno de nuestros objetivos y esperamos poder crear más oportunidades a medida que el proyecto avance. Pero sí con la comunidad hemos logrado mantener los convenios firmados, activamos casi la mayoría de los compromisos, las becas, los fondos de iniciativa local para mejorar la infraestructura”, comenta Marcos.



COMPROMISO CON LA COMUNIDAD



El gerente de Asuntos Públicos destaca “la relación directa con la comunidad a través de las juntas de vecinos. Nos sentimos más transparentes, que todos sepan que estamos haciendo un trabajo para la comunidad, no para una persona o un grupo determinado de personas”.

En este sentido, a través de las juntas de vecinos se han relacionado con cerca de treinta organizaciones sociales, las que han postulado a proyectos que cuentan con importantes recursos de la empresa. “Tenemos un diálogo directo con las organizaciones”, subraya.

En este sentido hemos mantenido los convenios establecidos con la administración anterior, con las organizaciones de Rucalhie y Valle del Agua. A esto se han sumado nuevos convenios, con los sectores de Pichimapu y Los Junquillos. Con los que seguimos dialogando para poder fortalecer estos acuerdos. Uno de los beneficios que hemos ampliado, a nuevos sectores, como el Pichimapu, tiene relación con nuestro Fondo de Becas de Apoyo a la Educación Superior.

Marcos insiste en que se ha establecido un diálogo importante con las comunidades del sector donde se emplazará el proyecto. “Hasta ahora hemos mantenido una buena relación con las comunidades”.

Tienen pensado establecer contactos con nuevos grupos que, por ejemplo, representen el sector productivo de Santa Bárbara y Quilaco. “Firmamos un convenio de fondo productivo en el tema apícola con los vecinos y organizaciones del sector Los Junquillos, en Santa Bárbara”, resalta el directivo de la empresa.



PRIORIZANDO LAS ENERGÍAS RENOVABLES



Marcos asegura que “este proyecto específicamente es una central del tipo de pasada, es decir, no vamos a consumir el agua que existe en el río ni tenemos capacidad de regular el caudal. La hidroelectricidad es una fuente de energía estable, limpia y renovable”.

Añade que “intentamos intervenir menos superficie, no vamos a tener un embalse como las centrales tradicionales que se encuentran en la misma cuenca. El caudal río arriba de nuestro proyecto va a ser lo mismo que río abajo. Eso está en el diseño, en el río no va a haber menos agua por la construcción y operación de este proyecto. Creo que es una buena noticia para los vecinos, porque un reclamo principal ha sido que este tipo de proyectos genera sequía; pero este proyecto no es capaz de generar sequía, ni por la ley ni por el diseño”.

Marcos reconoció que la industria energética en Chile se ha perfilado de buena manera a través de centrales solares y eólicas. Sin embargo, precisó que proyectos del área hidroeléctrica como Rucalhue “genera menos impacto y podría aportar perfectamente a la seguridad del sistema. La fuente de hidroelectricidad podría reemplazar perfectamente los proyectos de petróleo fósil, lo más tradicional que genera la contaminación del aire. El proyecto ayuda a acelerar el proceso de descarbonización de este país”.



EMPLEO Y DESARROLLO



Con la puesta en marcha del proyecto, la construcción propiamente tal generará empleo y desarrollo para la provincia, indica Marcos. “Hemos sido muy transparentes, en este caso con los vecinos. Después de la pandemia todo el mundo necesita recuperar la economía, las actividades productivas, y los mismos vecinos igual necesitan trabajo”.

Por ello, sostuvo que “nuestra inversión es importante para la región y provincia de Biobío, para ayudar a acelerar el proceso de recuperación”.

En cuanto al empleo, por concepto de mano de obra van aa requerir en promedio 500 trabajadores mensuales, en un periodo de 3 años, proviniendo al menos el 30 por ciento de las comunas en que directamente estará emplazado el proyecto, en este caso Santa Bárbara y Quilaco. “Como empresa obviamente estamos disponibles a recibir más trabajadores locales. Estamos recopilando los curriculums de los interesados que quisieran trabajar a futuro en las faenas. Estamos pensando en comenzar la construcción durante este año. Estamos preparando los últimos detalles”.

En estos detalles solo está pendiente un permiso sectorial de una solicitud de excepcionalidad que se está tramitando ante la Conaf. Se trata de una autorización por un plan de manejo de algunas especies nativas que están en la zona de obras, para garantizar su conservación. “Es un permiso sectorial, porque el proyecto está aprobado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y en sus permisos de construcción”, especifica.

Finalmente, en cuanto al pago de los impuestos que correspondan, el compromiso que tienen es cancelar el cien por ciento en las dos comunas donde estarán ubicados. “Este proyecto ha sido como un examen, que nos permitirá demostrar nuestros estándares y adecuar nuestros procedimientos para ejecutar de la mejor manera iniciativas en Chile. Por lo tanto, la base de este proyecto es muy importante para nosotros”, concluyó.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Las instalaciones de la central Rucalhue estarán ubicadas principalmente en la ribera norte de la comunidad de Santa Bár-bara, en un terreno adquirido hace dos años y medio. En tanto, la casa de máquinas estará más cerca del sector Rucalhue, en Quilaco. “Hoy día, este proyecto está en la última etapa preparatoria para luego empezar las obras principales, es decir, excavaciones y llegada del contratista principal”, señala Marcos. Por ahora se han dedicado a la construcción de caminos y a la implementación de los compromisos y proyectos con las comu-nidades. Cada año proyecto Rucalhue ayudará a disminuir la emisión de gas CO2 por una cantidad de alrededor de 367.000 toneladas, ayuda a ahorrar petróleo fósil por 132.000 toneladas.