Con una emotiva y alegre certificación, se dio término al Programa Emprendamos Semilla Vínculos del Subsistema de Seguridades y Oportunidades correspondiente a la Provincia de Concepción, instancia en la que 118 personas mayores recibieron sus diplomas luego de 8 meses de acompañamiento integral. En tanto, las 172 personas participantes de las Provincias de Arauco y Biobío tendrán su cierre de ciclo los próximos días. El programa tuvo por objetivo que hombres y mujeres mayores de 59 años con una ocupación precaria, desarrollaran un microemprendimiento o trabajo por cuenta propia, generando con éste ingresos autónomos superiores o iguales a los declarados al inicio de su participación en este programa, pero también buscó intervenir en el ámbito psicosocial, aportando al autocuidado y al envejecimiento activo.

Bajo este contexto, el Director Regional del FOSIS Biobío, Patricio Fierro Garcés, comentó que “este debe ser uno de los programas más significativos que tiene el FOSIS porque nos permite confluir en acciones que son importantes; una es el emprendimiento, que permite que las personas tengan un envejecimiento activo, que tengan un desarrollo y un transitar dentro de su condición de personas mayores, que les mantenga con mucha energía, muy conectadas y vitales.

Por otro lado, nos permite cumplir uno de los compromisos que ha planteado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ser un Gobierno joven no desconozca y ni aprenda de toda la experiencia de las personas mayores”. Por su parte, Margarita Sobarzo, emprendedora de San Pedro de La Paz, sostuvo que “la ayuda fue buena porque se me dio la opción de aprender a invertir y a vender. Para la edad que tenemos, que se nos entreguen estos recursos es muy bueno para nosotros.

No todos tienen la suerte de recibirlo y agradezco que me ha haya llegado esto. Toda la ayuda del FOSIS no sirvió de mucho”. En tanto, Edita Vargas, emprendedora de Hualpén, indicó que esta iniciativa “valió de mucho porque tengo una librería. Aprendí a cómo llevar un negocio para tener una tercera edad mucho más activa y generar recursos que nos permitan generar dinero adicional”. Apoyos entregados En materia de apoyo, las y los participantes recibieron una capacitación de 27 horas en diversas áreas como género y emprendimiento, planes de negocio, habilidades emprendedoras, compra y venta de productos y apresto digital.

Además, cada participante obtuvo un financiamiento de $400 mil para la compra de maquinaria, herramientas, materiales e insumos para producción y materiales para construcción. Los principales rubros financiados del rubro productivo fueron corte y confección, amasanderías, elaboración de alimentos, comida rápida y producción agrícola. Del rubro de comercio, venta de artículos, congelados, frutas, verduras, joyería y ropa. Y del rubro servicios peluquerías, lavado, arreglos y construcciones en obras menores.