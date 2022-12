Entregan concesión a Junta de Vecinos Villa Esmeralda en Yumbel

Cuando Ana Rosa Vidal Oliva decidió postularse como presidenta de la Junta de Vecinos Villa Esmeralda de Yumbel, lo hizo con un objetivo específico: impulsar la construcción de su tan anhelada sede social.

Por eso, no pudo ocultar su emoción al recibir, de manos del Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, Genaro Donoso Bascuñán, la carpeta que contenía la concesión de uso gratuito del terreno que albergará la futura sede social de la Junta de Vecinos Villa Esmeralda de Yumbel.



“Estoy muy emocionada. Nunca pensé que iba a llegar a esta instancia”, dijo Ana Rosa Vidal Oliva. A esto sumó, “cuando empecé, lo hice sin saber nada. Me lancé no más, porque la Villa necesita una sede. Me costó mucho y tuve muchos tropiezos, pero gracias a Dios, me encontré con autoridades que me guiaron, me tomaron de la mano y me ayudaron a llegar a esta instancia”.

Ahora –continuó- “hay que empezar a trabajar en el proyecto para poder construir nuestra sede lo antes posible. Ese es el propósito que yo tengo: que, dentro del próximo año, estemos poniendo la primera piedra en este terreno”.



Uno de los ejes estratégicos del Ministerio de Bienes Nacionales, tiene relación con la ampliación y el fortalecimiento de los usos sociales y comunitarios del patrimonio fiscal. De esta forma, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo su interrelación y cubriendo sus necesidades en materia de educación, comercio, salud, seguridad y esparcimiento.



Para el Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, Genaro Donoso Bascuñán, “estamos finalizando este 2022, entregando una concesión de terreno a la Junta de Vecinos Villa Esmeralda de Yumbel y estamos súper contentos de –a través de nuestra labor de administrar los inmuebles fiscales- poder aportar a dar solución a los anhelos de los habitantes de la región”.



De esta forma, prosiguió, “estamos cumpliendo con el mandato del Presidente Gabriel Boric Font, respecto a estar desplegados en el territorio, conociendo las realidades de las diferentes comunas del Biobío. Ahora, Villa Esmeralda podrá tener su sede, donde van a realizar todas sus actividades, las que ahora realizan de manera dispersa en las casas de distintos vecinos, pero no nos cabe duda, que esta sede va a ser la casa de todos los vecinos”, concluyó.



El proyecto de la Junta de Vecinos Villa Esmeralda de Yumbel, consiste en la construcción de una sede social que les permitirá contar con un espacio físico para la realización de diferentes actividades, beneficiando así, a cerca de 600 personas del sector; entre ellas, 150 familias conformadas por adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas