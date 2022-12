Rifa Bomberos 2022: Lo que hay detrás del evento

En una reciente visita a Radio San Cristóbal, Raúl Márquez, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles, entregó los detalles de la rifa pronta a sortearse este 17 de diciembre, su trasfondo y sus implicancias en los Cuerpos de la capital provincial.

Si ha visto usted alguna vez a personal de bomberos con su uniforme cercano a centros comerciales, la razón es esta: una rifa en beneficio de los Bomberos de Los Ángeles. El evento pronto a sortearse es una tradición anual dentro de los bomberos de la ciudad, Márquez cuenta que “por la pandemia obviamente no se pudo realizar, pero que en esta ocasión la hemos generado”.

En cuanto a la venta de números de rifa, Raúl Márquez comenta que este año en particular, va en aumento, quedando en su poder sólo 7 pendientes. El sorteo se realizará el sábado 17 de diciembre durante la tarde, con presencia de notario. “Esperamos tener un resultado del 100%, no siempre se logra, pero si logramos esto, son recursos frescos para nuestra institución. Son al rededor de 90 millones de pesos”.

¿PARA QUÉ SE USARÁ EL DINERO REUNIDO?

Es un error común pensar sin perspectiva acerca de este tipo de rifas. De la misma forma, una pregunta que puede tener el público es el verdadero uso de este tipo de recursos. Raúl sin problema aclara esta disyuntiva, llamando en primer lugar a colaborar con la causa, debido a su trasfondo: “Esta rifa significa poder enfrentar aquellos gastos que están fuera de la subvención municipal que nos entrega todos los años. Más los recursos entregados por el Ministerio del Interior.

Márquez confiesa que a pesar de que varios aspectos están considerados dentro de ese presupuesto, sigue siendo insuficiente para cubrir, por ejemplo, el traje completo. Hay muchos gastos de la institución que no pueden ser cubiertos con ese dinero: “Aunque parezca increíble, cuando nosotros compramos proyectos para compras de uniforme, hablando de la casaca, el pantalón, es parte del uniforme también los casos o las esclavinas. No las podemos comprar, no las podemos incluir dentro del proyecto. Porque no están considerando elementos de material menor. Sólo casaca y pantalón. Hace poco recibimos una modificación, que vamos a poder comprar ese tipo de cosas”.

El dinero recaudado incluye dentro de sus objetivos principales la distribución dentro de los Cuerpos de Los Ángeles, de acuerdo a sus necesidades específicas basadas en ubicación, recursos y equipo.

La venta de estos números, está autorizada por estamentos de la gobernación, supermercados u otros lugares donde se comercializan. Es importante destacar que parte de los 90 millones reunidos, será utilizado para financiar varios de los premios ofrecidos dentro del evento. Se extiende entonces la invitación a comprar los últimos números prontos a sortearse a mediados de este mes.