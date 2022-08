Abren segunda convocatoria regional de concurso de emprendimiento en Biobío

“Nada Nos Detiene” sigue en expansión y este 18 de julio abrió una convocatoria en la Región de Biobío para dar forma a una nueva edición regional del campeonato de emprendimiento. La iniciativa -impulsada por el G100- busca apoyar, dinamizar y fortalecer el ecosistema emprendedor a lo largo del país a través de esta iniciativa que, además de un premio de $10.000.000 para la iniciativa que resulte ganadora, busca entregar herramientas para que todos quienes se embarcan en hacer realidad el sueño del negocio propio, puedan crecer, desarrollarse y mantenerse en el tiempo.

Alex Bowen, encargado general del evento, afirma que “más allá del premio en dinero, que sin duda es atractivo, el verdadero tesoro del torneo son los talleres y mentorías empresariales, a través de las cuales los emprendedores pueden adquirir herramientas para impulsar sus negocios. En este sentido, nosotros hablamos de entregarles las 4C del G100, estas son: contactos, consejos, capital y, sobre todo, cariño”.

Loreto Navarrete es la fundadora de “Marina Alimentos”, emprendimiento dedicado a la elaboración de productos en base a cochayuyo y proyecto ganador de NND Biobío desarrollado entre fines del 2020 e inicios del 2021. “Recomiendo a todos los emprendedores a inscribirse y participar a ojos cerrados en el concurso, porque a mi me ayudó muchísimo. Pude generar redes durante el campeonato que me permitieron formalizar mi negocio y hacerlo crecer. De hecho hoy tengo mi propia fábrica.” afirma Loreto y agrega que “participar me dio la oportunidad de formar parte de una gran comunidad de emprendedores, donde además de conocer otras experiencias, he podido generar vínculos estratégicos para mi negocio, he ganado experiencia, amigos, contactos y mucha buena onda en una comunidad que me permite seguir creciendo y aprendiendo cada día.”, concluye.

Los interesados en participar deben ingresar a https://participa.nadanosdetiene.cl/biobio/?utm_source=web_carrusel y seguir las instrucciones, que incluyen la grabación de un video de 1 minuto, dónde deben presentar su emprendimiento y el impacto que éste genera en su entorno. El plazo de postulación cierra el 14 de agosto.

Del total de inscritos 30 pasarán a segunda ronda y podrán acceder de forma gratuita a talleres y mentorías empresariales grupales. En la siguiente etapa, se seleccionarán a 3 finalistas, los que comenzarán un programa de acompañamiento con un socio del G100 durante 6 meses y se encontrarán en una gran final para determinar al ganador del torneo-