El plan de construcción de viviendas para "arriendo a precio justo" anunciado por Boric

El presidente de la República Gabriel Boric se refirió durante la jornada de este miércoles, en el marco de la Cuenta Pública del Congreso Nacional, a la intención del ejecutivo de aumentar “la oferta de viviendas en arriendo a un precio justo”.

La iniciativa busca la construcción de viviendas en el país para combatir el actual déficit, que llega a las 600 mil según las cifras del ejecutivo.

Según explicó el ministro de vivienda Carlos Montes a través de entrevista en T13, la estrategia busca combinar la construcción de nuevas viviendas para ser arrendadas o la compra de inmuebles para este propósito.

En relación al precio que tendrían los arriendos de estas viviendas, el secretario de Estado comentó que no existe un valor para estos, pero si un rango, y donde “existe la posibilidad de cobrra dentro de ese rango. El tema es cómo irá evolucionando la inflación y la demanda, porque hay mucha demanda por arriendo y en muchas ciudades no hay dónde estar. Tiene que haber un poder de arriendo que permita regular los precios. Esto no es fácil, porque si no construimos más viviendas, los arriendos seguirán subiendo mucho”.