Biobío entre las regiones con tierras raras que se pueden explotar y que son la base de la energía del futuro

A través del sitio oficial del Ministerio de Minería, su titular, destacó el gran potencial de nuestro país en las denominadas “tierras raras”, que son minerales de intensivo uso en diversos equipos electrónicos y en tecnologías de punta, como la electromovilidad y la generación de energías renovables.



Esta materia prima, que está presente en la Región del Biobío tiene 15 elementos pertenecientes al grupo de los lantánidos (lantano, neodimio, cerio, praseodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio) más el itrio y escandio.



En síntesis “estos minerales tienen múltiples aplicaciones en los que destaca su utilización en el desarrollo de tecnologías modernas como la óptica, iluminación, pantallas LED, imanes permanentes y baterías portátiles. También se usa como catalizador en los procesos de refinamiento de petróleo, en la fabricación de cerámicas y en la industria militar”.



Pero la utilización de estos recursos no para ahí, pues también se usan en smartphones, televisores, parques eólicos, ampolletas de bajo consumo, vehículos híbridos y fibras óptimas son una realidad gracias a estos minerales.



De esta manera, el ministro dijo que “el 90% del uso de las tierras raras se destina a electromovilidad y generación de energías renovables. Los autos eléctricos llevan 10 veces más tierras raras que los autos convencionales, y las turbinas eólicas son grandes consumidores de dicho material. Chile posee prospectos y proyectos importantes para la extracción de estos elementos en Atacama y Biobío”.



Además, Prokurica abrió el horizonte a los relaves mineros al indicar que “existen depósitos de tierras raras pero también hay un potencial interesante y sustentable en los relaves de la gran minería, que no ha sido explorado totalmente porque antes no tenían ningún valor. Esto permitirá una economía circular al extraer elementos de valor desde residuos de cobre”.



CAPITALES PERUANOS EN BIOBÍO



En la región del Biobío el tema no es nuevo, porque en la comuna de Penco la historia ya es conocida.



BioLantánidos es una empresa minera del Perú que busca extraer los lantánidos con el objetivo de favorecer la fabricación de los productos en nuestro país, según se desprende de su información en www.biolantanidos.com.



Durante la jornada, La Tribuna intentó contactar a la minera que registra dirección en Santiago, Región Metropolitana, pero fue imposible, sin embargo en su página web hay información que permite conocer que su periodo productivo comenzaría en el segundo semestre de 2023, siempre y cuando pase todos los protocolos medioambientales que establece la legislación chilena para estas faenas.



Así entonces, BioLantánidos informa que “construirá una planta de extracción de minerales de Tierras Raras (Lantánidos) en la Región del Biobío (Chile), que operará en base a altos estándares medioambientales, aportando al desarrollo de la región y el país de forma responsable con el entorno y las comunidades”.



Agregan que “será una de las operaciones más eficientes del mundo en la producción de HREE, críticas para la fabricación de automóviles eléctricos, híbridos y generación de energías renovables, y se espera que entre en producción el primer trimestre de 2023”.



Además, la empresa indica que “En BioLantánidos la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) forma parte de nuestro ADN. Por ello, creamos un proceso de extracción de Tierras Raras sostenible y exclusivo que nos permite obtener un Concentrado de Lantánidos, nuestro producto, de excelente calidad con un bajo consumo de agua, energía y aditivos. Nuestro proceso usa aditivos amigables con el entorno”.



En tanto, en sus redes sociales, existe una completa descripción del trabajo realizado hasta ahora.



“El Proyecto BioLantánidos se ha desarrollado con una visión sostenible en todas sus etapas, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos críticos como el agua y la energía.



Para este propósito, el Proyecto ha creado un método de extracción de Tierras Raras único en el mundo, llamado Proceso Continuo y Cerrado de Desorción (CCLP, por sus siglas en inglés). Este método permite recuperar los minerales del grupo de los Lantánidos a un bajo costo y con un bajo uso de recursos, ya que tanto el agua como los aditivos utilizados en el proceso son recirculados.



El Proceso CCLP fue validado exitosamente en nuestra Planta Piloto de Pruebas, operada entre 2015 y 2018 con la finalidad de desarrollar un proceso de extracción de Tierras Raras eficiente y responsable con el entorno”, indican en su instagram.