Andrés Silva: “Si yo no hubiese asumido este desafío, Iberia habría desaparecido”

Tal como lo había prometido, tras el partido entre Deportes Iberia y Real San Joaquín, el timonel de la institución Azulgrana, Andrés Silva dio una conferencia de prensa para explicar el presente del club y abordar la salida del inversionista mayoritario, John Sol.

Algo timorato, se aproximó a los micrófonos de Tribuna Deportiva y de la prensa apostada en la zona mixta y sus primeras impresiones fueron para agradecer a los jugadores por su entrega, dijo. “Personalmente no me sorprende el resultado, pues he visto desde la pretemporada como los muchachos se han preparado, se han mentalizado para dejar bien puesto el nombre de la institución y ello se agradece”.

De ahí dio paso para narrar lo acontecido con John Sol y de Mauricio Atala, los inversionistas que se restaron del proyecto. Desconozco las razones del porqué se alejaron, en algún momento ellos tendrán que explicar el por qué no siguieron”.

Inmediatamente clarificó que en estos momentos, el único inversionista es él. “No hay más inversionistas que yo, estoy comprometido en esto, no los voy abandonar. Si yo no hubiese asumido este desafío, este club hubiese desaparecido”, detalló.

Manifestó que el asumirá los gastos, pero enfatizó que es necesaria la llegada de más inversionistas con el fin de que el club no solo pueda flotar sino que pueda navegar sin sobresaltos. “Invito a la gente que quiere invertir en el club”.

También se refirió a la boleta de garantías, indicando que el plazo es entregarla es esta semana para no tener la resta de puntos.

En cuanto al sueldo al plantel, según Silva, este se pagó en la fecha, pero en efectivo porque aún no tiene habilitada la cuenta bancaria del club. Tema que debiese resolverse esta semana.