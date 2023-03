Felipe Horta: “El objetivo es reanudar la relación operativa de la próxima fecha en Chile”

Thierry Neuville (BEL) and Nicolas Gilsoul (BEL) of team Hyundai Shell Mobis WRT are seen racing in day 3 during the World Rally Championship Mexico in Leon, Mexico on March 15, 2020 // Jaanus Ree / Red Bull Content Pool // SI202003150062 // Usage for editorial use only //

La tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally WRC a realizarse en México, arrancará oficialmente el jueves a las 13:00 horas (16:00 GMT) con el Shakedown, mientras que en esa misma jornada se realizarán dos especiales nocturnas en el centro de la ciudad de Guanajuato.

A este evento se ha hecho presente una delegación chilena, liderada por Felipe Horta, productor general del Rally en suelos nacionales, con el objetivo de afinar detalles respecto a la que será la fecha válida por el máximo torneo de la Federación Internacional de Automovilismo en lo que atañe a esta categoría, prevista entre el 28 de septiembre y 1 de octubre del presente año.

Al respecto, el propio Horta explicó que este viaje es para reanudar la relación operativa que se tiene con la FIA y WRC, empresa promotora, así como con los equipos oficiales y privados. “Han pasado casi cuatro años de la primera edición mundial para Chile, así que esta reactivación de las reuniones con quienes rigen esta especialidad del deporte motor sirven para revisar temas afines al despliegue técnico que tiene que tener el Rally Chile Biobío dentro de algunos meses”.

En la delegación presente en México acudieron nueve personas relacionadas con: Seguridad, dirección de carrera, producción ejecutiva y prensa y televisión.

Dentro de la competencia misma en León y Guanajuato, se encuentra representando a Chile el equipo compuesto por Jorge Martínez y su navegante Alberto Álvarez, diez veces campeones de Chile, quienes también estarían presentes en el Rally que se realizará a fines de este mes en Los Ángeles.