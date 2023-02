Presidente de la ANFP dio el vamos al fútbol formativo

El Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Pablo Milad, inauguró el pasado fin de semana la temporada 2023 del Campeonato Proyección Gatorade Nacional y el Formativo Nacional en sus categorías Sub 17, Sub 16 y Sub 15. El acto de lanzamiento se realizó en el Complejo Deportivo Quilín.

El gerente general de la ANFP, Pablo Silva, el director de desarrollo técnico, Jorge Guerrero, y el director técnico de la Selección Chilena Sub 17, Hernán Caputto, estuvieron presentes en el cotejo inaugural entre la Universidad Católica y Huachipato, correspondiente al Campeonato Proyección Gatorade.

El cuadro cruzado venció a Huachipato por 4 goles a 1. Luis Felipe Hernández convirtió tres de las cuatro anotaciones del equipo ganador. Juan Francisco Rossel completó el marcador. El descuento ‘acerero’ fue obra de Jorge Oyarzún.

Cabe destacar que, de cara a la temporada 2023, los distintos torneos del fútbol de proyección, formativo, infantil y de iniciación, han modificado su estructura y formato, tal como se estableció en el Plan Gen Chile, con el objetivo de mejorar la calidad y la cantidad de los partidos que los componen.

De esa forma, por ejemplo, el próximo 12 de marzo, la serie de proyección, sub21 deberá medirse ante Colchagua en calidad de visita. El resto de las series aún no tiene calendario.