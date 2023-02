El técnico Azulgrana se refirió a la situación de armar un plantel sin tiempo de preparación

Felipe Cornejo el nuevo estratega de la Azulgrana a la hora de responder a las inquietudes de los medios de prensa, no ocultó el difícil panorama que te toca vivir, pues nunca en su carrera le había tocado enfrentarse a una situación así, donde sobre la hora tuviese que armar un plantel para un Campeonato que está a días de comenzar. “Sin duda es un desafío distinto a los que he tenido en otras ocasiones y ello me motiva aún más para revertirlo, es difícil pero estamos trabajando junto a mi cuerpo técnico para conformar un plantel que pueda competir de par en par con otros equipos”.

Señaló que en la medida que vayan incorporándose más jugadores serán puestos de inmediato a trabajar para ponerlos a punto físicamente. “Esperamos que en los próximos días podamos tener un número importante de jugadores y trabajarlos adecuadamente en el aspecto físico, dado que por el poco tiempo, habrá que cuidar las cargas de trabajo para no sobre exigir y ocasionar alguna lesión”.

En relación a los jugadores de proyección, obviamente serán observados por el cuerpo técnico para que puedan formar parte del primer equipo en virtud de la necesidad de jugadores para el plantel.