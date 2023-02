En Los Ángeles se realizará Nacional de Tenis de Mesa

Este fin de semana se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento Car-Luna de Los Ángeles, un nacional con los mejores exponentes del tenis de mesa de Chile.

Así lo señaló a La Tribuna, su director y técnico federado Alex Luna, agregando que la idea es concentrar acá a los mejores exponentes de la disciplina en las series sub 11, sub 13, sub 15 y sub 21, además de jugadores todo competidor y master.

Ya han confirmado Alfonso Olave, Alejandro Rodríguez, Andrés Martínez, Matías Pedraza, y el técnico de la selección chilena adulta, entre otros.

“Nos planteamos el desafío de realizar un torneo de alto nivel de verdad, pues muchos hablan de torneos que tienen esa característica, sin embargo no es tan así y para ello es que quisimos darle la altura necesaria entregando importantes premios en dinero, ratificando que quienes asisten son tenimesistas de jerarquía”, sostuvo Alex Luna.

La idea, dijo el técnico, es mostrar y comparar el nivel de muchos niños que ven en el tenis de mesa su deporte por excelencia y motivarse a mejorar cada día.

Destacó que en los últimos nacionales post pandemia, ninguno de los jugadores seleccionados chilenos ha participado en un torneo nacional, solo compiten los jugadores que no pertenecen a la selección chilena en las diferentes categorías. “En esta oportunidad vamos a tener la opción de contar con jugadores de categoría, como es el caso de Alfonso Olave que pertenece precisamente a Car-Luna; Andrés Martínez, un jugador seleccionado de Santiago; o como el caso del histórico olímpico Alejandro Rodríguez, que pertenece a la Asociación de Chillán, entre otros”, dijo.

ALEX LUNA: CERTIFICADO ITTF3

Alex Luna, más allá de la organización de este torneo nacional, también quiere estrenar su reciente obtención del certificado internacional.

Esto lo lleva a escalar en lo más alto de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, obteniendo el grado de ITTF3.