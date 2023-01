La Roja sub20: un fracaso con nombre y apellido

En la previa del Sudamericano, era casi lógico que la Selección chilena sub20 clasificaría al hexagonal final para conseguir un cupo a la Copa del Mundo de Indonesia.

Es que el buen momento de varios jugadores nacionales hacían presagiar que ello se extrapolaría al juego de la Selección chilena. Es el caso de Darío Osorio de la Universidad de Chile y una de las mejores promesas del fútbol nacional a tal punto que está a punto de emigrar a AC Milan de Italia club que ya realizó una oferta para llevarse al canterano azul.

Lucas Assadi otra de las figuras de La Roja y la U. de Chile, el volante ofensivo era carta indispensable para arrancar de titular en La Roja, sin embargo las extrañas determinaciones del técnico Patricio Ormazábal, no propició que tanto Osorio y Assadi fueron la dupla soñada.

Joan Cruz de Colo Colo; Gabriel Norambuena de Unión Española, y Paolo Guajardo de Santiago Wanderers también entran en esta lista en que la mano de Ormazábal hizo todo lo posible por desdibujar lo que La Roja Sub20 había mostrado en partidos de preparación, donde incluso le habían ganado en dos oportunidades a Brasil en tierras chilenas.

LA VOZ DEL TECNICO CUESTIONADO

“Claramente hay autocrítica. Yo soy el entrenador, yo soy el que elijo los jugadores y elegí estos 23, el que planifica los partidos y claramente hay un grado de culpa importante en el cuerpo técnico”, señalaba Patricio Ormazábal tras la eliminación de Chile a manos de Venezuela.

Sobre la inexplicable ausencia de Osorio en el partido ante la ‘vino tinto’, el técnico chileno dijo: “Todas las decisiones que tomamos, las tomamos por lo que hacen con nosotros, no lo que hacen con sus equipos y no por lo que se especula por si pueden ir a otro equipo. Las decisiones las tomamos viendo según los rendimientos que hacen en nuestros entrenamientos y en nuestras planificaciones. Por eso son las decisiones, no por el ruido externo”, señalaba finalmente.