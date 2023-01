Djokovic se impone a Tsitsipas para igualar a Nadal con 22

EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

(EFE).- El serbio Novak Djokovic (4) se impuso al griego Stefanos Tsitsipas (3) en la final del Abierto de Australia por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) en dos horas y 56 minutos, e igualó al español Rafael Nadal con 22 títulos del Grand Slam.

Con la victoria, el balcánico le robó la primera posición mundial al también español Carlos Alcaraz y sumó su décimo Abierto de Australia, competición que el año pasado no disputó después de que el gobierno australiano le cancelara el visado por no estar vacunado contra el coronavirus.

Fue su vigésimo octava victoria consecutiva en el ‘major’ oceánico y se alejó del estadounidense Andre Agassi, que contaba con una marca de 26 triunfos seguidos.

También igualó en la tercera posición a Nadal y la alemana Steffi Graff en la clasificación general de hombres y mujeres con más títulos del Grand Slam, una lista liderada por la australiana Margaret Court con 24, y seguida por la estadounidense Serena Wiliams con 23.