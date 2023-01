Histórico capitán azulgrana: “Lo de Iberia es un panorama muy preocupante”

La carencia de noticias son respecto al futuro del club de Deportes Iberia y su probable venta, tiene a toda la comunidad deportiva sumida en una profunda preocupación, más aún cuando se está a un mes del inicio de la competencia de la Segunda División Profesional, temporada 2023.

El histórico ex capitán de la Azulgrana y concejal de la municipalidad de Los Ángeles, José Gastón Salcedo no quiso quedar al margen del oscuro panorama de la entidad deportiva y en diálogo con Tribuna Deportiva de Radio San Cristóbal expresó su preocupación. “Ahora lo estoy viviendo como hincha y la verdad es que es muy preocupante, estamos a un mes del campeonato y no tenemos nada”.

Han pasado los días y la incertidumbre crece, ¿Cuál será el futuro de la institución Azulgrana?, es hoy por hoy toda una interrogante.

“Si yo tuviera un acercamiento con alguien del club y poder decirle, que me pongo a disposición, todo sea porque el club, al cual quiero, no desaparezca. No quiero estar en una posición donde hagamos ‘leña del árbol caído’, al contrario quiero sumar y me imagino que el resto de los hinchas también, todos unidos queremos ser un aporte para sacar a flote al club”, señaló el ‘Galgo’.

Pese a todo aún está esperanzado que en cualquier minuto se emita un comunicado dando a conocer buenas nuevas del club. Salcedo puntualizó que si bien los plazos se acortan, aún se puede armar un plantel con los jugadores ‘picados’, es decir con aquellos que hoy por hoy no tienen club, “tenemos el caso del “pescadito” Gustavo Merino, arquero está sin club; el lateral Jonathan Suazo que tuvo paso por Iberia y que la temporada pasada jugó en Recoleta y otros que podrían perfectamente vestir de Azulgrana, también tenemos a los formados en casa, como es el caso de Marcelo Flores, Martín Larraín, entre otros, pero para ello esto debe resolverse pronto”.