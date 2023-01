Por cinco se extendió la fiesta del deporte en el Club de Pádel Mistral. Emociones, emprendimiento y amor por el pádel fueron los factores que unieron en Los Ángeles, a más de 100 duplas que se enfrentaron contra pelotas, lesiones y altas temperaturas. En un evento organizado por Agencia Media Chile, el Club de Pádel Mistral deja la vara alta en el pádel provincial, invitando a clubes de la provincia y de otras regiones del país a participar de cinco días de deporte en la ciudad. Miguel Ortiz, administrador del club, dio inició al torneo el pasado miércoles destacando la novedad del deporte, comentando además, su popularidad en personas y jóvenes de todas las edades.

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS FINALES DEL TORNEO?

Los campeones de la sexta categoría fueron Riquelme y Vergara con un puntaje de 6 – 1, 4 – 6 y 6 – 2. Por su parte, Bascuñán y Sandoval se coronaron como ganadores de la cuarta categoría con un puntaje de 7 – 5 y 6 – 2. En lo que respecta a las mujeres, las grandes ganadoras de la categoría CD fueron Cuevas y Fuentes con un puntaje de 6 – 2 y 7 – 5. En cuando a OPEN, Benavente y Vigueras ganaron el partido con 7 – 6 y 6 – 2. Raber y Fehrenberg se coronaron con un 6 – 4, 6 – 7 y 6 – 3 en Damas AB. Primera Categoría fue obtenida por Díaz y Saffirio con 6 – 4 y 6 – 3.

EL PÁDEL “ES UN DEPORTE DONDE SE PASA BIEN”

Los jugadores de cuarta categoría, William Sandoval e Iván Bezmaslinovic compartieron su experiencia dentro del torneo y su carrera dentro del pádel: “Disputamos la final hace pocos minutos, lamentablemente perdimos. Un partido emocionante, muy bueno. Un placer participar en esta instancia”. Cuenta Iván, que es oriundo de Concepción, vive en Chillán y juega pádel en característica amateur. Cuenta también, que el combinar este deporte junto a su trabajo y familia lo ha hecho feliz: “Estamos muy contentos con el resultado, con Willy nos conocimos en este campeonato y llegamos a la final. Así que súpero felices”.

“Empezamos a jugar pádel en la pandemia, fue difícil porque yo provengo de un deporte donde no se utilizan raquetas, vengo del básquet. Harta clase, harta constancia y lo bueno es que hay mucha gente para jugar”, cuenta William acerca de sus inicios en el pádel; para Iván la situación fue similar, el proceso de aprender a jugar pádel también inicia en medio de la crisis sanitaria.

“Me gusta el pádel, conocernos entre nosotros, pudimos hacer buenos amigos dentro del deporte. El ambiente fue muy bueno y el torneo estuvo muy bien organizado. Nos reímos juntos con los amigos que hicimos dentro del evento, conocer a las pymes, quedamos felices”, comenta Sandoval.

Cierran la entrevista con una invitación a jugar pádel, destacando su característica de creatividad: “Motívense a jugar en este tipo de campeonatos, son entretenidos y muy competitivos, hay emprendedores locales y estamos muy agradecidos del club y su organización”, concluye Iván Bezmaslinovic.

MÁS TESTIMONIOS

Deyanira Fuentes y Camila Cuevas pertenecen a la categoría Damas C – D. El pasado domingo se coronaron como campeonas de su categoría dentro del primer torneo del Club de Pádel Mistral. “Por entretención llegué al deporte, mi pareja me motivó a jugar. Al inicio era pésima, después fui jugando, armando partidos femeninos, practicando en el Club de Pádel 7k con el profesor Carlos Troncoso. Dentro de los campeonatos americanos que se van formando, vamos participando”, cuenta Fuentes. “Nos inscribimos y decidimos participar y nos fue súper” agrega Deyanira. El origen de Camila Cuevas en el deporte inicia, de igual manera, por entretención: “Tenía la idea de meterme a algún deporte, el pádel ha llamado mucho la atención en Los Ángeles, nos conocimos en uno de estos americanos, que son competencias más pequeñas, y decidimos participar en el torneo”, comenta Camila. “Ya nos conocemos varias, vamos formando lazos dentro y fuera de la cancha. Esto te permite el pádel, generar redes y amistades. Creo que el pádel es una instancia de sociabilización, uno va conociendo mucha gente en los partidos. Hay partidos que puedes generar más oportunidades y otros que no, tú te vas probando. Los campeonatos sirven precisamente para esto” finalizan las jugadoras.

