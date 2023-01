‘Liga formativa Negrete’ cerró a lo grande su temporada 2022

Una masiva participación tuvo la recién creada Liga Formativa de Negrete, que cerró a lo grande su primera versión, durante evento que se desarrolló en el Estadio Municipal de dicha comuna.

Cabe indicar que esta iniciativa fue ideada y organizada por el director de la Escuela de Deportes Temuco y concejal Juan Pablo Orrego, contando con la colaboración del municipio negretino, junto con la Oficina de Deportes.

En esta liga participaron siete escuelas de fútbol en categorías sub 8, 10, 12, 14, 16, 18 y femenina.

Las escuelas participantes fueron: Colo-Colo de la provincia de Biobío, Proyección al Futuro de Nacimiento, Huachipato filial Los Ángeles, Azulgrana de Los Ángeles, Escuela Femenina Leonas de Nahuelbuta de Angol, Deportes Temuco filial Negrete y Deportes Temuco sector Virquenco.

Juan Pablo Orrego señaló a La Tribuna que la intención de este campeonato, fue reactivar la competitividad y la sana recreación de los niños y sus familias, pensando en el impacto de la pandemia. “Ya con más libertades, pudimos volver a reunirnos con otras escuelas a disputar encuentros deportivos. Además promoviendo una formación integral que vaya más allá de solo jugar fútbol”.

Con respecto al evento realizado el pasado fin de semana, Orrego indicó que la idea fue realizar una actividad diferente, “una final organizada con mucho esfuerzo, para premiar como se merece a los finalistas”, añadió el concejal.

Cabe indicar que en el campeonato participaron alrededor de mil niños y jóvenes de la provincia de las provincias de Biobío y Malleco.

“Agradezco a la Municipalidad de Negrete y al alcalde Alfredo Peña, por todo su apoyo para realizar esta linda actividad, que continuaremos el año 2023”, cerró el director.

LOS CAMPEONES

El campeonato se jugó en fase regular durante todo el año, donde los dos mayores puntajes de la tabla de posiciones por categoría, clasificaron a la gran final disputada en el estadio Municipal de Negrete.

Los campeones fueron los siguientes: Categoría Sub 8: Deportes Temuco Negrete y Huachipato; Categoría Sub 10: Azulgrana de Los Ángeles; Categoría Sub 12: Azulgrana de Los Ángeles; Categoría Sub 14: Huachipato Los Ángeles; Categoría Sub 16: Deportes Temuco Negrete; Categoría Sub 18: Proyección Nacimiento y la categoría Femenina el campeón resultó Deportes Temuco Negrete.

LOS GOLEADORES

Los goleadores por categoría varones fueron: Sub 8, Emiliano Bravo de Colo Colo; Sub 10, Agustín Benítez de Azulgrana; Sub 12, Cristóbal Villarroel de Temuco Virquenco; Sub 14, Cristóbal Rosales de Temuco Negrete; Sub 16, Alexis Boisier de Temuco Negrete; Sub 18 Cristóbal Rubio de Huachipato.

Categoría femenina: Francesca Saldías de Temuco Negrete.