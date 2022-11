Alberto Heller imparable en el Rallymóbil de Osorno

Alberto Heller se adjudicó en Osorno su tercera victoria a lo largo de esta temporada, convirtiéndose en uno de los pilotos más destacados del campeonato Copec RallyMobil, a falta de una fecha para la clausura de esta temporada.

Hasta Osorno llegó como líder en los puntos, una condición que viene manteniendo a base de la combinación siempre difícil de conseguir entre velocidad y consistencia, más aun considerando la competitividad de sus adversarios.

De los 14 tramos disputados el fin de semana pasado, el piloto Joker se quedó con diez de ellos (las PE1, 2, 4, 5, 6 y 7 del sábado y las PE9, 12, 13 y 14 del domingo), lo que expresa el buen momento por el que está pasando el piloto angelino en términos de ritmo frente a los demás.

“Fue un placer pelear estos dos días de una carrera linda y rápida con Jorge Martínez y con Pedro. Con Luis Allende, lo dimos todo en las dos etapas. Llegamos a esta parte final de la temporada con la tranquilidad de haber sido tan veloces como pudimos, pero al mismo tiempo, regulares y persistentes, algo que claramente refleja nuestras intenciones de ser campeones 2022”, formulaba al medio oficial de la organización.

Agregó que está contento por todo el equipo y por percibir que puedo cometer menos errores que antes acelerando igual o más. “Es cierto que venimos exigidos, pero también que lo pasamos muy bien arriba del Citroën C3, que muy probablemente sea el mejor vehículo que me ha tocado conducir hasta ahora. Tanto me dijeron que tenía que cuidar el primer puesto en el campeonato, que el domingo cambié de táctica, quise ser conservador y -por no ir al rimo que o prefería- me desconcentré por un segunde e hice un trompo que me obligó a tener que recuperar la punta al mediodía”, declaró Heller.

OSORNO QUEDA ATRÁS

Alberto Heller con Luis Allende y Tadeo Rosselot con Sebastián Olguín fueron los ganadores de las clases RC2 y RC4 en el Rally de Osorno, séptima fecha del Campeonato del RallyMobil 2022.

Con este nuevo logro, Alberto Heller llega muy bien posicionado para definir el cetro dentro de menos de un mes en Concepción.