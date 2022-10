Los dos desafíos que enfrentará el ex técnico de Deportes Iberia al mando de Fernández Vial

Era un secreto a voces, tras la partida de Patricio Lira al mando del plantel de Fernández Vial, el equipo vialino debía resolver pronto la llegada de un nuevo estratega y que este asumiera un verdadero “fierro caliente” y este no podía ser otro que Claudio Rojas, ex técnico de Deportes Iberia. La información fue oficializada en el transcurso de la jornada de ayer.

La situación deportiva por la que atraviesa el equipo de “EL Almirante” no es de las mejores, está en zona de descenso y necesita en estas últimas dos fechas salir cuanto antes de esa incómoda posición.

El elegido no podía ser otro, Claudio Rojas Muñoz volverá como el salvador que necesita el plantel aurinegro, donde ya estuvo entre 2020 y 2022, consiguiendo un título que le permitió al club ascender a la Primera B pero que sin embargo no terminó la temporada del 2021, saliendo del equipo por los malos resultados.

Fernández Vial viene de caer ante Barnechea de visita por 2 goles 0, lo que finalmente gatilló la salida de su técnico Patricio Lira.

Su vuelta no pasó desapercibida para un sector de la afición, dado que Rojas salió en mayo del presente año, en una decisión de mutuo acuerdo con el club vialino, siendo bastante cuestionado en su oportunidad.

UN CASO POCO HABITUAL

La vuelta del técnico Rojas a los aurinegros, es un hecho poco habitual en el fútbol chileno, pues es extraño en la carrera de un técnico en Chile que sea cesado por mal rendimiento, luego de acumular 11 partidos sin triunfos, regrese meses después para cerrar el campeonato de Primera B intentando mantener en la categoría al equipo de “El Almirante”.

Uno de los argumentos es el poco tiempo que tendría un técnico para plasmar su idea futbolística, quedando solo dos fechas. Allí Rojas aparece, increíblemente, como el más indicado.

Los dos desafíos que tiene el ex técnico Azulgrana es ganarle en el Estadio Ester Roa a Cobreloa y hacer lo mismo de visita ante Unión San Felipe.

LA FALLIDA PROYECCIÓN DE CLAUDIO ROJAS EN IBERIA

A finales de agosto fue la última vez que Claudio Rojas estuvo in situ en el programa deportivo Tribuna Deportivo de Radio San Cristóbal, allí se refirió a su proyección en la tienda Azulgrana para la temporada 2023.

“Este es mi tercer club en el profesionalismo, como técnico siempre he querido proyectarme con buenos resultados, como escribir la historia reciente del club que, la gente se sienta orgullosa de su camiseta, pero para que eso suceda tiene que haber un proceso, pero todos sabemos que en el fútbol eso se sustenta en los resultados domingo a domingo, bajo ese prisma, sí me gustaría continuar en Iberia y ello no pasa necesariamente por un factor económico, sino por dejar una huella que sea exitosa en el club con un proyecto de la mano”.

Un proceso en el club angelino que quedó truncada, dando paso a la búsqueda del futuro estratega para Iberia.