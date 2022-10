Deportes Iberia: Por ahora, un futuro incierto para el 2023

Ha concluido el Campeonato de la Segunda División Profesional y con ello la campaña del elenco Azulgrana, quien solo con el triunfo ante Independiente de Cauquenes pudo, en la penúltima fecha, respirar tranquilo consiguiendo evitar el descenso.

Una temporada marcada por las palabras del gerente general Alberto Morgan a La Tribuna, en enero de este año, en que dejaba en claro que el presupuesto para la conformación del plantel 2022, sería notoriamente inferior al de otros campeonatos. “En otras temporadas, cuando el presupuesto era más alto, se trajeron jugadores y cuerpos técnicos al nivel del financiamiento del club pero el objetivo no se cumplió. Es más, con Jorge Contreras, se estuvo en una difícil situación en la tabla de posiciones, por lo que el aspecto financiero a la hora de armar el plantel no te asegura nada”, comentó en esa oportunidad Morgan, dejando en claro que al momento de armar el plantel sería buscando el menor gasto posible.

Bajo ese aspecto, la administración del club armó un plantel que se acomodó con el nuevo nivel presupuestario, con un técnico sin mayor experiencia en la Segunda División (Fernando Gutiérrez), salvo el haber dirigido alrededor de siete partidos a Deportes Colina en el último tramo del campeonato del 2021, sin lograr su propósito de asegurar la permanencia del equipo eléctrico en el fútbol profesional y que en la Azulgrana el rendimiento de sus dirigidos solo le alcanzaría para dirigir una rueda, siendo cesado.

LA LLEGADA DE MYQUEL ORTEGA Y PARTE DEL CUERPO TÉCNICO DESDE CAUQUENES

El arribo a Los Ángeles de Mayquel Ortega y parte del cuerpo técnico desde Independiente de Cauquenes, sin duda provocó extrañeza y motivó varias especulaciones, que el propio Alberto Morgan ante la interrogante de Tribuna Deportiva, despejó. “Yo no puedo andar constantemente, emitiendo declaraciones para desmentir o afirmar rumores sobre tal o cual situación, pero no es verdad que se esté trabajando en la venta del club”, dijo el gerente general.

Aunque no negó la posibilidad que, en el futuro, se pudiera llevar a cabo una posible venta de las acciones del club, indicó que no estaba en el horizonte de la administración de la institución.

Sobre lo mismo, Morgan dejó en claro que como Sociedad Anónima solo venderían la totalidad de las acciones y no una parte de aquello – “O es todo el paquete accionario o no es nada”, formuló en aquella oportunidad.

EL FACTOR CARLOS HELLER

Fue el propio empresario Carlos Heller, en su visita a Los Ángeles en la fecha del Rallymobil, quien se sinceró en diálogo con La Tribuna, expresando – “Me encantaría volver a la Azulgrana, lo he pensado mucho porque la ciudad merece algo más pero debo meditarlo, la cabeza me dice que no, pero mi corazón dice que sí, vamos a ver quién gana. Tengo mucho cariño por Iberia, por Los Ángeles y creo nos merecemos una nueva oportunidad, espero pueda volver en un futuro cercano”, apuntó el ex timonel de la Azulgrana.

Cabe recordar que bajo el mandato del empresario, Iberia vivió sus mejores campañas tanto en la Tercera División como en la naciente Segunda División Profesional resultando en tres oportunidades campeón y logrando el 2014 el anhelado ascenso a la Primera B.

De acuerdo a informaciones que maneja La Tribuna en noviembre próximo habría novedades sobre una hipotética vuelta a la administración del club por parte de Carlos Heller.

CLAUDIO ROJAS

Dado ese escenario, la situación del técnico Claudio Rojas seguramente deberá esperar, pues si se concreta la llegada de Heller, será él quien tendrá que dar el visto bueno sobre su posible continuidad, más allá de las conversaciones que ya existen entre Rojas y el directorio Azulgrana junto a la presidenta del club Any Bull y el gerente general, Alberto Morgan.