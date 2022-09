Los campeones mundiales ya se encuentran en Asunción para representar a Chile

Melita & Antonia Abraham seen during training in San Pedro de la Paz, Biobío, Chile on January 4, 2022 // Paloma Palomino / Red Bull Content Pool // SI202201250022 // Usage for editorial use only //

Todo listo para el comienzo del evento deportivo más importante que tendrá Sudamérica este año, los Juegos ODESUR Asunción 2022, donde 7 mil deportistas competirán en las más de 50 disciplinas que se disputarán en la capital paraguaya. Entre los atletas chilenos, se encuentra el reciente bicampeón mundial de la UCI XCO, Martín Vidaurre, quien desde el domingo iniciará su participación. Por su parte las hermanas Abraham competirán en remo y canotaje el día lunes, con el objetivo de continuar con los logros obtenidos este año.

Tras la impresionante participación de Martín Vidaurre en la Copa del Mundo Mercedes-Benz UCI, con ocho aplastantes victorias de nueve carreras corridas, y un total de 1055 puntos acumulados; el atleta Red Bull, quien también se llevó recientemente el título de Campeón Nacional en Talca, ya está en Asunción, preparando su debut en la disciplina, donde espera sobresalir con positivos resultados para Chile. Además de esto, el bicampeón está enfocado en continuar su entrenamiento para el siguiente gran desafío: Los Juegos Olímpicos Paris 2024, donde buscará repetir este éxito.

Por su parte, las hermanas Melita y Antonia Abraham preparan su participación en remo y canotaje, donde competirán desde el próximo lunes, Cabe destacar que las mellizas vienen también de una espectacular temporada 2022, que incluye oro en los Juegos Bolivarianos de Colombia y el segundo lugar en la Copa Mundial de Remo en Serbia. De esta manera, las hermanas quienes han sido catalogadas como unas de las atletas con mayor proyección en el deporte chileno, han entrenado duro para repetir el oro que ya se llevaron el año pasado en el ODESUR, confiando en la madurez y entrenamiento que han obtenido durante este año.