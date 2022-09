Claudio Rojas: “Siento que hay que mejorar algunas cosas para posicionar a Iberia donde merece”

Claudio Daniel Rojas Muñoz, de 45 años, logró el objetivo, mantener en la categoría a Deportes Iberia, luego de la victorio por 1 a 0 sobre Independiente de Cauquenes, endosándole con ello el descenso a los “Dragones Rojos”.

Lo que viene ahora, más allá de preparar el partido ante General Velásquez, la última del Campeonato 2022, Rojas ya comienza su análisis sobre su futuro como técnico de la Azulgrana.

“Estamos muy contentos de cómo estamos finalizando el campeonato, más allá de que las perspectivas en un inicio eran otras”, dijo en diálogo con Tribuna Deportiva.

Precisó que dentro de su análisis futbolístico, aun faltando un partido, es positivo – “me gustó la competencia interna que se originó en cada entrenamiento, me gusta que todos jugadores se sientan importantes, que se sientan participativos de la campaña”.

Dentro de lo negativo, detalló, es el no haber podido cerrar los partidos. “Cuando el partido lo teníamos ganado, o cuando teníamos claras oportunidades de anotar en el arco contrario, no tuvimos la contundencia de anotar ni la jerarquía para cerrar el resultado”.

SU FUTURO

Rojas fue claro en señalar que se siente muy cómodo en Los Ángeles y que si se dan las condiciones, él está dispuesto a quedarse en el Club y partir de cero. “Esta semana nos sentaremos a conversar para lo que viene, la verdad es que yo me siento muy bien acá, me agrada el club, la ciudad. Eso sí, siento que hay que ajustar un par de cosas para poder posicionar a Iberia donde lo merece, como por ejemplo el contar con una cancha de pasto para entrenar y no tener que hacerlo constantemente en la cancha de pasto sintético de Orompello”.

Agregó el actual estratega de Iberia, “no voy a pedir nada que el club no pueda resolver”.

Finalmente señaló que, espera en octubre resolver su situación en la banca de la Azulgrana.