Matías Coronado: “Entraremos a la cancha con la convicción de que ganaremos el partido”

Matías Coronado de 20 años, llegó a Iberia en calidad de préstamo desde Ñublense, club con el cual tiene contrato hasta el 2023. Desde su llegada a Los Ángeles se ha convertido en uno de los jugadores queridos de la hinchada Azulgrana.

En entrevista con Tribuna Deportiva, el lotino confesó su sentir en esta etapa de su carrera, señalando que en Iberia volvió a disfrutar del fútbol.

La razón es que, tras el fallecimiento de su padre, estando Coronado en Ñublense, cayó en una depresión que le complicó seguir rindiendo en los “Diablos Rojos”, situación por la cual estuvo un par de semanas fuera de las citaciones.

En ese momento, salió el llamado de Iberia para que defendiera al club en la Segunda División Profesional, también su representante tuvo llamado desde Independiente de Cauquenes, sin embargo y con aprobación del club chillanejo salió a préstamo para jugar por los Azulgrana.

“Aquí me reencanté con el fútbol, más allá de la posición en que nos encontramos”, dijo.

A propósito del partido definitorio de este domingo, Matías está confiado en que los tres puntos se quedarán en casa.

“No cabe duda que será un partido difícil pero estamos tranquilos que el partido lo sacaremos adelante. Hemos trabajando con la convicción de que el partido lo ganaremos”, indicó.

El profe (Claudio Rojas), agregó, “nos ha inculcado que este encuentro ante Independiente lo juguemos tranquilos pero con la responsabilidad de cumplir lo trabajado en la semana”.

En lo personal, aseguró que está al cien por ciento, solo esperando que el técnico lo cite dentro de los nominados para dicho compromiso.

Con respecto al partido mismo, dijo que a juicio de él, será un partido estratégico. “Conocemos muy bien el juego de ellos (Independiente), como seguramente ellos nos conocen bien a nosotros. Creo que el partido se resolverá por las bandas”.

Ante la consulta de cuál es, a su parecer, la mejor fórmula en el ataque y donde mejor se acomoda, Coronado no dudó en indicar que le gusta jugar con dos extremos y un nueve de área.

Igualmente fue autocrítico pues como delantero, siente que ha estado al debe. “Nos faltó el gol, debemos ser autocríticos, en mi caso personal, pues no he logrado marcar la diferencia en ese sentido. Los partidos se hacen con goles y en ese aspecto he estado al debe, creo que nos faltó afinar el último pase, espero que ante Independiente la situación cambie, estoy seguro que así será”.

SU FAMILIA

También se dio el tiempo para hablar de su familia y la ausencia de su padre, precisando que cuenta con el apoyo de todos sus seres queridos. “Mi familia siempre ha estado ahí para apoyarme, además tanto Ñublense como Iberia me tendieron la mano para que yo saliese a flote y reencantarme con el fútbol”.

SU LLAMADO A LA HINCHADA

Finalmente hizo un llamado a la hinchada para que acudan al estadio y apoyen desde las gradas. “Mi llamado a la gentes es que nos siga apoyando, como lo han hecho desde que empezamos el campeonato. La idea es que, con la entrada dos por uno vaya más gente, que llene el estadio para que nos sintamos acogidos y que estén seguros que entraremos a la cancha con la convicción de que el partido lo ganaremos para asegurarnos la permanencia en la división”.

UN PARTIDO DONDE SE PUEDE DEFINIR TODO

La situación de Deportes Iberia es complicada, pero todo puede cambiar si el elenco angelino derrota a Independiente de Cauquenes.

La Azulgrana está ubicada en la octava posición con 24 puntos estando en riesgo de perder la categoría.

Por ello los dirigidos por Claudio Rojas se juegan en casa la gran oportunidad de sumar de a tres, para alejar cualquier riesgo de perder la categoría, pero con un factor a considerar, necesita marcar mínimo más de dos goles de diferencia (evitar que le marquen), dado que tiene menos 1 en la diferencia de goles, considerando que el antepenúltimo, Rodelindo tiene más 2 de diferencia.

PERFIL DE MATÍAS CORONADO