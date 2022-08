Claudio Rojas: “Algo pasa (en los jugadores) que desde lo emocional no quieren ganar”

Un triunfo que, según propias palabras del técnico iberiano, Claudio Rojas “estaba en los bolsillos”, se termina perdiendo y ello, dijo no puede volver a suceder.

Eran parte de las declaraciones del estratega Azulgrana, quien, una vez que terminó el partido, aun no podía sacarse la rabia y la molestia del cómo sus pupilos terminaron cediendo dos puntos.

En el habitual punto de prensa, una vez que concluye el encuentro no ocultó su enojo a los micrófonos de Tribuna Deportiva. “Como se da el encuentro siento que, nuestra línea defensiva que, había estado a la altura, esta vez mostraron evidentes desajustes, la mala utilización de los espacios fue una de ellas, aunque después lo pudimos arreglar y terminaron jugando un muy buen primer tiempo”.

Agregó, en su análisis que, “en la segunda fracción teníamos el partido en el bolsillo, lo teníamos ganado, hicimos los cambios necesarios, nos pusimos 2 a 1 arriba en el marcador, pero después algo nos pasa que emocionalmente no queremos ganar, no queremos dejar los tres puntos en casa y ello no puede volver a ocurrir”, señaló Rojas.

El estratega añadió a su reflexión, apuntando que no puede ser que luego de estar arriba en el marcador, emocionalmente se comience a ceder terreno antes de la cuenta. “En el global terminamos cediendo dos puntos cuando los tres los teníamos en el bolsillo. Nuestra línea le costó ajustarse al partido, siento que por ahí también, hubo rendimientos que estuvieron por debajo de lo esperado, pero en mitad hacia arriba estuvimos bien, elaboramos varios situaciones de ataque, fuimos uno solo equipo de tres cuarto hacia adelante, originamos varias ocasiones de ataque, pero insisto, en la línea defensiva éramos otro equipo. Sin duda en la línea defensiva estuvieron los rendimientos más bajos desde que me ha tocado dirigir”.

Ante la consulta de algunas individualidades, el técnico Iberiano fue claro en precisar que al respecto no vale la pena dar nombres, dado que sería muy injusto, pues hay jugadores que, en el partido tuvieron momentos muy asertivos, pero que en otros estuvieron muy bajos. “Ello me enfada, me hace enojar, porque en el fondo siento que un equipo que juega en serio no puede recibir goles en contra de esta manera”.

REFORZAR UNA MENTALIDAD GANADORA

El técnico dijo que lo que viene ahora, será sin duda el reforzar el aspecto emocional de sus jugadores, dado que este factor, indicó, pasa a transformarse en el más preponderante. “Es como uno maneja las emociones, las frustraciones rabias, el miedo, la ansiedad y hoy estuvimos al debe en eso, por ello es necesario trabajarlo”.

Explicó que buscarán entrenar la confianza de los jugadores, porque la cabeza de algunos no está preparada para el éxito.

¿Se está trabajando con algún Psicólogo?

“No, no, no es necesario, pues primero debemos conocer cuáles son las variables sicológicas que intervienen en el juego y luego con la voz del entrenador, que es la más fuerte, la más potente y la única que los jugadores escuchan, buscar fortalecer ese aspecto”.