El último adiós al relator que “televisaba el fútbol”

Con nostalgia y emotivos recuerdos sus amigos, colegas y familiares despidieron a quien fuera en vida uno de los más recordados relatores que tuvo el deporte angelino. Entre lágrimas y aplausos se fue Jaime Tapia Salamanca.

Fue en la parroquia del Perpetuo Socorro donde sus restos fueron velados y donde se llevó a cabo la ceremonia de despedida por el eterno descanso de su alma.

Allí, fue Zenón Jorquera, actual concejal y compañero de labores por tantos años de Jatasa, quien aprovechó la ocasión para dirigirse a los presentes y rememorar esos momentos especiales que marcaron una importante episodio en las comunicaciones.

Jaime Tapia no solo estuvo ligado a la radio, sino que además al mundo de la prensa escrita, siendo corresponsal del diario La Tercera y del diario La Cuarta, teniendo además un paso importante en el diario La Tribuna de Los Ángeles.

Una vez que el cortejo fúnebre llegó hasta el cementerio general, se generó otra instancia más para que amigos y familiares se despidieran.

Dentro de sus familiares hizo uso de la palabra, su hija Verónica Tapia, quien recordó la imagen de su padre y de cómo gracias a él decidió estudiar periodismo, agradeciendo además a quienes se dieron el tiempo para acompañarlos como familia en ese momento de dolor.

El último en dirigirse a los presentes y en nombre de la “gente de radio” (agrupación que aglutina a quienes tienen o han tenido alguna vinculación con el medio radial), fue Luis Opazo, quien desde su perspectiva personal dio un recuento de cómo lo había conocido, como así también situaciones que marcarían su relación con sus amigos y colegas de aquel entonces. “El no siendo periodista tuvo mucho entusiasmo y pasión por el deporte y la comunicación. El periodismo deportivo para él no era teoría, sino práctica. No era solo conocimiento, era emoción y sentimiento”.

El relator de “Lindo, lindo, lindo” cada vez que Iberia hacía un gol, ahora descansa en paz dejando en quienes lo conocieron esa huella imborrable de su pasión por las comunicaciones.