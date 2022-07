Iberia: El Morro de Talcahuano era el único escenario disponible para jugar

Molestia existe entre los hinchas ante la información proporcionada por Iberia, respecto a que finalmente el partido válido por la decimoquinta fecha del campeonato de la Segunda División Profesional que debe jugar el club ante San Antonio Unido de local, y que tendrá que hacerlo fuera de Los Ángeles, no será con público.

El estadio, que finalmente fue arrendado para jugar de local, dado que el campo de juego del municipal de Los Ángeles está en mantención, es el estadio El Morro de Talcahuano.

Hasta ahí estaba todo bien. Sin embargo, y tras gestionar la autorización para contar con hinchada en las gradas del Morro, todo se vino abajo.

La razón es una sola: al mítico estadio se le había vencido la certificación de Estadio Seguro, por lo que tanto Carabineros como las autoridades gubernamentales de dicha localidad no autorizaron el ingreso de público.

La Tribuna se contactó con Patricio Almendra, delegado de la ANFP en la región, quien ratificó esa medida. “Sí, efectivamente, el tema es que lamentablemente el recinto El Morro no tiene actualizado su certificado de Estadio Seguro desde el 2019, por lo que no se autorizó, y aunque se hicieron todas las gestiones necesarias, la delegada regional no autorizó”.

POR QUÉ EL MORRO Y NO ANGOL

Según comunicaciones del club azulgrana, tras ser informados que el estadio municipal sería cerrado por un mes, para trabajos de mejoramiento del césped, inmediatamente el club se dispuso a buscar otro recinto, pero lamentablemente los estadios más próximos no estuvieron a disposición.

En Angol, el estadio Alberto Larraguibel Morales no fue prestado, porque Malleco juega el día 30 y la cancha ya con un partido encima quedará muy deteriorada.

En Chillán, el estadio Nelson Oyarzún no es arrendado por la municipalidad local, salvo a Ñublense a fin de no deteriorar más el estado de la cancha.

En Temuco, el Germán Becker sí estaba disponible para ese fin de semana, pero la empresa encargada de la mantención del campo de juego tiene programado trabajos de mantención toda esa semana.

En Talca, el Fiscal sí está disponible, pero se le dio prioridad a Rangers que juega de local el 1 de agosto.

En Concepción, el Ester Roa no fue facilitado debido a la alta demanda de partidos que ahí se juegan.

En Yumbel, no está autorizado por ANFP, si bien el próximo mes estará disponible si es que el Ester Roa es reparado.

Los demás recintos, Mulchén, Nacimiento y Negrete, entre otros, no están certificados por ANFP y Estadio Seguro.