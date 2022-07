"Disfrutar, estudiar y trabajar": La fórmula de Puyol para los jóvenes futbolistas

El exjugador de fútbol español Carles Puyol juega un partido con varios niños, hoy, en el estadio Arturo Rojas Nogales de la ciudad de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

(EFE).- El excapitán del F.C. Barcelona, Carles Puyol, recomendó a los jóvenes que sueñan con llegar a la élite del fútbol que “disfruten, estudien y trabajen”, ya que los valores que acompañan al deporte son la fórmula del éxito en todos los aspectos de la vida, incluso si no llegan a ser profesionales.

Dichas declaraciones las formuló ayer en un acto en Santiago, adonde llegó en calidad de embajador regional para Latinoamérica de la Fundación de Fútbol del Banco canadiense Scotia Bank. Puyol insistió en que se debe utilizar “el poder transformador que tiene el fútbol para ayudar a niños y niñas a que puedan tener una vida mejor”.

“Creo firmemente en la educación a través del deporte que te da unos valores que, aunque luego no seas profesional, te los llevas contigo y los va a necesitar el resto de tu vida”, agregó el español.

Puyol apareció en el centro deportivo Arturo Rojas Nogales, el estadio más antiguo del centro de Santiago de Chile, junto al internacional chileno Jean Beausejour, al que se enfrentó durante el crucial partido de clasificación de la fase de grupos del Mundial de 2010, en el que España se proclamaría campeona del mundo.

También estuvo presente la arquera chilena Jael Benítez, igualmente embajadora del proyecto de Scotia Bank, extendido por todo el continente.

“Estamos convencidos de la importancia que tiene fomentar un estilo de vida saludable entre los jóvenes para su desarrollo futuro y creemos que el fútbol tiene un poder transformador muy importante para avanzar en esta tarea”, señaló Rodrigo Orellana, director de Marketing Corporativo de Scotiabank.

En Chile, Scotiabank Fútbol Club impulsa diversas iniciativas, entre ellas el Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank, que el banco realiza desde 2014 y reúne a cerca de 1.500 niños y niñas de 160 colegios privados, particulares-subvencionados y municipales de 5 regiones del país

Además, y como parte de la plataforma, se desarrollan las clínicas deportivas con pelotas indestructibles llamadas “Balones Rojos”; se implementan campos de fútbol a lo largo del país; y se desarrolla el programa FutbolNet en alianza con la fundación FC Barcelona.

El acto incluyó un partido de exhibición con equipos de niños y niñas, en el que Puyol volvió a vestirse de corto y disfrutó junto a Benítez, con la atenta mirada de Beausejour, lesionado en la banda.

“Los niños que estén jugando pueden tener el sueño de llegar allí, pero hay un camino largo en el que hay que trabajar muchísimo y además, se tiene que dar la oportunidad”, manifestó Puyol.

“Que disfruten, que disfruten de este deporte, que escuchen a sus entrenadores, sus monitores, a la gente que tienen alrededor para mejorar cada día, son millones y millones de niños y niñas que quieren llegar a ser profesionales y no es fácil”, recalcó.

“ME GUSTARÍA QUE TUVIERA OTRA OPORTUNIDAD”

No se sabe si lo dijo por diplomacia o eran sus sinceros deseos, pero tras consultas de la prensa, no ocultó su deseo que Alexis Sánchez tuviera una chance más para llegar al Barcelona.

“¿Por qué no? No depende de mí. Es un grandísimo jugador, una gran persona y me gustaría que volviese a tener la oportunidad de jugar en un equipo como el Barcelona”, indicó.