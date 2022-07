El Rugby chileno una historia cargada de sacrificio y constancia

La selección chilena de rugby, “Los Cóndores”, hizo historia y clasificó por primera vez a la Copa del Mundo de Francia 2023, tras derrotar a Estados Unidos 31-29 en Denver por el repechaje americano. En la ida el conjunto chileno había perdido ajustadamente por 21 a 22 en el Estadio Santa Laura, bajo una intensa lluvia.

Chile jugará la Copa del Mundo Adulto en Francia y será parte del Grupo D donde jugará con Inglaterra, Argentina, Japón y Samoa.

Los Cóndores se estrenarán en la cita mundialista ante el equipo japonés, el domingo 10 de septiembre a las 9:00 horas de Chile. Luego, el sábado 16 a las 11:00, chocará ante Samoa.

UN DEPORTE DE MUCHO ESFUERZO EN CHILE

Este éxito no ha sido gratis, viene de la mano de mucho sacrificio, constancia y perseverancia en un puñado de hombres, donde el Rugby en Chile no es un deporte masivo y donde la infraestructura no está al nivel de otros países que sí cuentan con un gran apoyo.

El rugby en Chile se inició en el siglo XIX. Los primeros en practicarlo fueron tripulantes de un carguero inglés que llegaron al puerto de Iquique en 1894, y que se enfrentaron a un equipo formado por empleados de compañías salitreras. Posteriormente la práctica se extendió a Valparaíso y Santiago donde se formaron los primeros clubes que conformaron la Unión de Rugby de Chile.

El 4 de mayo de 1953, se funda la Federación de Rugby de Chile, oficializándose sus estatutos y reglamentos el 16 de diciembre de 1963. Percibe la personalidad jurídica el 4 de agosto de 1964 bajo el decreto Nº 2244. Dicha federación se encuentra afiliada al Comité Olímpico de Chile, mientras que en el ámbito internacional está afiliada a la Confederación Sudamericana de Rugby, a la Federación Internacional de Rugby Amateur (F.I.R.A.) y a la International Rugby Board (I.R.B.), desde el 5 de noviembre de 1991.

En los años ’90 la ARUSA (Asociación de Rugby de Santiago) organizaron el Campeonato Central de Rugby, participando los clubes de la capital junto a los de Viña del Mar y posteriormente Concepción.

En el sur, luego de ver reducidos, por Santiago, sus cupos clasificatorios, a partir del 2010 los clubes de las dos últimas ciudades (Viña del Mar y Concepción) juegan la Liga de Rugby de Chile, en el que participan los clubes regionales del país, mientras que ARUSA organizó los torneos Top 8.

El 2012 el Torneo Central fue reemplazado por el Torneo ADO Súper 12 de FERUCHI, donde se encuentran considerados los 12 mejores elencos nacionales.

El 2000 y 2001 Universidad Católica y Sporting participaron en el Torneo Regional del Oeste. Desde el año 2010 se ha comenzado a organizar anualmente el Campeonato o Copa Trasandina, en este torneo participan clubes de Cuyo (generalmente de Mendoza) y clubes chilenos regionales principalmente pertenecientes a la Asociación Regional de Rugby Valparaíso y ocasionalmente de la Asociación Concepción.

Así mismo, como hecho inédito en la historia del rugby en Chile, dos equipos de la ciudad de Punta Arenas (UMAG RC y SHENU RC) compiten como clubes afiliados internacionalmente en el torneo de la Unión Santacruceña de Rugby, dependiente de la unión argentina (UAR).

EL RUGBY EN LOS ANGELES

El Rugby en Los Ángeles, igualmente ha estado marcado por las dificultades para potenciar dicha disciplina deportiva, como por ejemplo, el no contar con un recinto cien por ciento dedicado al rugby así y todo han logrado estar presente en constante actividad, no tan solo con partidos amistosos sino en competencias.

Ese es el caso, del Club Callaquén quien jugó recientemente la final de la liga 4 Regiones, ante Austral de Valdivia, lamentablemente los rugbistas angelinos no pudieron lograr el campeonato, aun así dejaron establecidos que tienen un gran potencial.

El otro es el Crula de Los Ángeles que también, desde su vereda, ha hecho los esfuerzos por cimentar este deporte en la ciudad y alrededores.