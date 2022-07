Claudio Rojas: “Vuelvo a dirigir con mucha alegría y con un tremendo desafío”

Ayer compartió su primer encuentro con el plantel azulgrana, conoció las dependencias del Estadio Municipal, revisó la cancha, observó los videos de partidos anteriores y habló con la prensa. Una intensa jornada fue la que tuvo el nuevo estratega de Deportes Iberia, Claudio Rojas, en su primer día de trabajo.

Mañana estará dirigiendo a sus nuevos pupilos ante Deportes Valdivia, por la duodécima fecha del Campeonato de la Segunda División Profesional.

“Mi vuelta a dirigir me produjo mucha alegría, encontrarme con un grupo de jugadores que están dispuestos a enmendar el camino y un buen recibimiento hacia mi persona, el volver a reencontrarme con esta actividad me motiva de sobremanera”, fueron sus primeras impresiones.

“Tribuna Deportiva” participó de esta primera conferencia, la que tuvo que desarrollarse en forma remota, dado la premura del tiempo.

¿Que lo motivó a tomar este desafío?

“El primero y el más importante es que llego a un club que es representativo de una ciudad que mueve una masa importante de gente, un club popular y que tiene una historia importante en el fútbol chileno. Y lo segundo, la calidad del plantel que, no merece estar donde está. Sé que debemos reencantar a los hinchas mostrando una mejoría en el campo de juego”.

¿Cuándo usted optó por llegar a Iberia conocía de las carencias en materia de infraestructura deportiva?

“Sí estoy al tanto, lo primero que me planteó el directorio es precisamente aquello, que el club no contaba con un lugar propio donde entrenar, pero de acuerdo a la experiencia que tengo tanto en divisiones inferiores como en equipos profesionales, solamente en dos clubes en los que he trabajado me he encontrado con una infraestructura impecable, por lo tanto no lo veo como excusa. Esta es la realidad que tenemos en el fútbol chileno, solo espero que, en un futuro cercano, el club pueda contar con su propia infraestructura”.

Usted llegó ayer y ya el domingo estará dirigiendo, ¿no será muy pronto, entendiendo que usted no conoce el plantel?

“Sí los conozco y se la calidad que tienen, por ello opté por venir y tomar este desafío. Tengo un registro de la mayoría de los jugadores, conozco la trayectoria de cada uno de ellos. Ahora entiendo que, puede ser una locura dirigir de inmediato este domingo, pero lo veo como un desafío y por ello los once que irán de titulares como los suplentes serán escogidos por mí”.

QUIEN ES CLAUDIO ROJAS

Claudio Daniel Rojas Muñoz, nació el 3 de junio de 1977. De su currículo deportivo se puede destacar que fue futbolista profesional y vistió en su carrera solo dos camisetas, la de Universidad de Concepción en 1997 y Provincial Osorno en 1999.

Luego, y en su nuevo rol de técnico, Rojas comenzó a dirigir a las inferiores de Colo Colo, entre el 2012 y el 2015. De ahí dio un salto cualitativo para dirigir en el extranjero al equipo de Palestina, el Ahli Al-Khaleel en el que estuvo desempeñándose solo por una temporada en el año 2015.

Luego al retornar a Chile, dirigió en el año 2017 a Deportes Valdivia por solo una temporada.

Al año siguiente se hizo nuevamente cargo del fútbol joven de Colo Colo, dirigiéndolo por dos años 2018 y 2019.

En el año 2020 retoma su trabajo en el fútbol profesional, asumiendo la dirección técnica de Fernández Vial, equipo que militaba en la Segunda División Profesional. Allí tuvo su mejor temporada, disputando hasta el primer semestre del 2022, un total de 68 partidos, con 25 encuentros ganados, 24 empatados y 19 partidos perdidos.

Rojas ya conoce el estadio municipal de Los Ángeles. De hecho, la última vez que estuvo acá, fue el 8 de diciembre del 2020, jugándose la décimo tercera fecha.

En aquella oportunidad, el elenco vialino bajo su dirección goleó a Deportes Iberia, que era dirigido técnicamente por Eduardo Lobos. El resultado fue un 3 a 0 para la visita, con goles de Kevin Harbottle, Luis Riveros y Carlos Sepúlveda.