Alberto Morgan: “Estamos llanos a conversar con inversionistas que quieran administrar el club"

Alberto Morgan, gerente general de Deportes Iberia y abogado de profesión, es en la actualidad el único vocero que tiene el club azulgrana, dado que ni la presidenta Anny Bull ni el gerente deportivo Mayquel Ortega hablan con la prensa local. Una situación que no es novedad en el quehacer de la Sociedad Anónima, cuyo actuar es trabajar desde el anonimato y desde Santiago, algo que se aleja notoriamente de la administración de un club deportivo.

Eso sí, Morgan no es de dialogar mucho con los medios de comunicación. Por ello, cuando se logra entablar un contacto con él, se debe aprovechar al máximo en materia de preguntas, buscando respuestas a las inquietudes de los hinchas y comunidad en general.

En conversación con Tribuna Deportiva, una de las primeras preguntas tuvo relación con la salida del ex técnico de Iberia, Fernando Gutiérrez, señalando que la determinación de su cese de funciones se debió básicamente al rendimiento deportivo. “A luz de los resultados era necesario un cambio, había que reaccionar, aunque algunos digan que lo hicimos tarde, pero había que hacerlo”, sostuvo el directivo.

¿Qué mea culpa hace el directorio con respecto al desfile de técnicos que han pasado por el club y que no terminan la temporada?

“Uno como directorio lamenta no dar con el tino o las perspectivas que se tenía del técnico o de los técnicos, uno ve que trabajan bien, pero no se dan los resultados, así es fácil decir si le apuntamos o no. Como directorio no podemos asegurar el éxito, pero si desde el momento que llegan, demuestran un trabajo serio, eso avala una posibilidad de éxito, pero no da la seguridad de un ascenso y la verdad es que, dado los resultados que hemos tenido en el último tiempo, nos hemos esquivado, si se mira de esa perspectiva, aunque con Eduardo Lobos sí le apuntamos y estuvimos cerca”.

El nuevo técnico que llega, ¿sabe de las actuales condiciones de infraestructura con que cuenta el club?

“Efectivamente está al tanto de las condiciones, es que este año ha sido más difícil pues, en esta temporada, nos hemos encontrado con varias dificultades para tener canchas donde entrenar, primero fue una situación puntual con la municipalidad que afortunadamente se subsanó. Ha sido complicado, pero que hemos logrado revertir para el desarrollo físico de nuestros jugadores”.

“ESTANDO EN SEGUNDA NO PODEMOS INVERTIR”

Una de las preguntas que se le formuló al gerente general, es por la carencia de un lugar propio donde el plantel pueda entrenar, a lo que Morgan puntualizó que dada la categoría en que se encuentra Iberia, la institución no recibe financieramente ningún recurso. “¿Usted sabe cuánto sale construir un complejo deportivo propio? Cuando estábamos en la primera B, teníamos el proyecto armado porque había flujos, se descendió y todo cambio. Estando en la Segunda División no podemos tener un complejo o una cancha con recursos propios, pues en esta categoría no recibimos ningún apoyo financiero”, puntualizó.

Aunque, mencionó, que de alguna forma se están haciendo los esfuerzos necesarios como para contar, al menos, con una cancha propia.

“SI EXISTEN INTERESADOS EN IBERIA, ESTAMOS LLANOS A CONVERSAR”

Morgan precisó que esta tarea de administrar al club la han tomado con la mayor seriedad posible. “Sabemos de la molestia del hincha, pero deben entender que existe un desgaste en el directorio, el cual desde un principio ha tomado esta tarea con la mayor seriedad y responsabilidad posible, y por ello estamos llanos a conversar con nuevos inversionistas que estén interesados en tomar la administración total de la Sociedad Anónima y que estén dispuestos a trabajar por Iberia y por la comunidad angelina”, sostuvo.