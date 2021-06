Deportistas entregaron petición a las autoridades de salud

Tal como La Tribuna lo había adelantado, ayer las distintas organizaciones deportivas de la comuna de Los Ángeles se trasladaron hasta las oficinas de la Seremi de Salud de Bio Bio, para dejar una petición, firmada por más de 20 clubes y disciplinas deportivas, en la que solicitan un permiso especial para la realización del deporte en cuarentena.

En conversación con La Tribuna, Marcela Hinrichs, miembro de esta agrupación, indicó que para nadie era un misterio que la pandemia y las medidas de resguardo sanitario ha afectado a todos y en el caso de los deportistas, ha sido un golpe bastante fuerte. “Desde diciembre del 2020 a mayo del 2021, hemos estado más de cien días en cuarentena en Los Ángeles, sin poder desarrollar deportes y recreación, lo que ha generado una serie de problemas a la salud tanto física como mental, por ello, es por lo que estamos acá para pedir que por favor nos dejen hacer nuestras actividades deportivas”.

Precisó que las veces en que no se ha estado en cuarentena, cada organización, club o agrupación ha trabajado muy bien el tema sanitario, a tal punto que, dentro de los deportistas en la comuna, no han tenido ningún contagiado por Coronavirus. “Es necesario que el deporte no pare por la cuarentena”, subrayó.

Hinrichs reiteró a La Tribuna que, el interés de este grupo de deportistas no es modificar las normas sanitarias, sino que se les permita seguir realizando actividades deportivas al aire libre, con aforos reducidos y con los protocolos sanitarios necesarios, durante la fase de cuarentena. “Solicitamos expresamente a las autoridades de salud, se nos consideren un permiso especial para realizar deportes”.

Cabe recordar que el petitorio fue dirigido a Héctor Muñoz Uribe, secretario regional ministerial de salud.

Por su parte, Vania Zagal y la propia Marcela Hinrichs, fueron recibidos por el gobernador provincial de Bio Bio Ignacio Fica Espinoza, recibiendo una copia de esta urgente necesidad de los deportistas de la comuna de Los Ángeles.