El deporte tiene a sus ganadores en estas elecciones

Dentro de la masiva participación de candidatos de distintas listas y sectores, hubo también a candidatos ligados con el deporte, en varias disciplinas, aunque los ex futbolistas marcaron la pauta.

Para muestra un botón, en Los Ángeles, sin duda en esa área, el gran ganador fue el ex jugador profesional y ex capitán de Deportes Iberia, José Salcedo Contreras, quién salió electo concejal por el Partido Radical.

A nivel nacional, así como el “Pelusa”, también salieron airoso figuras como el ex árbitro Fifa y actual alcalde de Coihueco, Carlos Chandía de RN, quién resultó reelecto.

El ex centrocampista, y ex técnico de Universidad Católica entre otros clubes, Juvenal Olmos, fue otro de los ganadores en estas elecciones. El conocido “Perroverde”, candidato de la UDI, será parte del concejo municipal de La Reina.

Por su parte, el ex defensa por pasos en Coquimbo Unido, O´Higgins, D. Antofagasta, y en dos clubes españoles, entre otros, Alí Manoucheri (independiente), es uno más de los deportistas que entra en la arena política. Manoucheri, fue electo como alcalde de Coquimbo, en desmedro del actual edil, Marcelo Pereira.

José Luis Cabión, independiente Evópoli, es otro de los triunfadores en estas elecciones, con la particularidad que Cabión es jugador activo, actualmente defiende la camiseta de

De D. Melipilla de la Primera B. Su nueva cancha, será la de concejal de Melipilla.

Los perdedores

Pero como en el deporte, hay ganadores y también perdedores. El listado de quienes no alcanzaron su objetivo, fue significativo.

Entre ellos, estuvo el ex técnico de F. Vial, Jorge Garcés; El ídolo azul, Víctor Hugo Castañeda; el ex futbolista de Colo Colo (Campeón de la Copa Libertadores), Leonel Herrera; El ex concejal de Vila del Mar, Campeón con Colo Colo en la Libertadores de 1991 Gabriel Mendoza; Matías Campos Toro exjugador de Audax Italiano, Universidad de Chile y otros equipos; Santiago Oñate, exjugador de Rangers; Cristián Trejos, exportero de O’Higgins y el actual técnico de Deportes Limache de la Segunda División Profesional, Italo Pinochet, candidato a concejal por la municipalidad de Rancagua, quién en definitiva no hizo campaña, abocándose a su actual función como adiestrador.