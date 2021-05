Triatleta Josette Sepúlveda: “Trato de compartir mis vivencias con mi hijo”

La ex marchista nacional, Josette Sepúlveda ha sido confirmada finalmente, para participar en el Mundial de larga distancia ITU, que se realizará en septiembre de este año, en Ámsterdam, Holanda. Este evento que estaba programado en su inicio para el 13 de septiembre del año pasado, debió ser suspendido, por la pandemia.

La triatleta angelina logró su clasificación al Mundial de la especialidad, tras obtener la necesaria marca en la séptima edición del Triatlón “Cruzando el Bío Bío” en San Pedro de la Paz, Concepción y Chiguayante, evento realizado en marzo del año pasado.

En conversación con Diario La Tribuna, dijo que este nuevo desafío es una responsabilidad muy grande y la tomo como tal, “más allá de reagendar mi preparación, por efecto de la cuarentena”.

Actualmente está en la etapa de reunir los recursos necesarios para su estadía en Holanda, dado que la federación solo financia los pasajes, la inscripción, el traje de competición y la camiseta de presentación. “Ahora, nos informaron que nos podrían gestionar en la logística para que nos pudiéramos hospedar en un lugar determinado en Ámsterdam, por ello hago un llamado a los empresarios y municipalidad para que puedan apoyarme, donde además debo contar con una bicicleta adecuada para la competición”.

Su preparación deportiva en tiempos de pandemia

La pandemia por el Covid-19 ha sido el peor enemigo para los deportistas, afectando la vida de todos, trastocando las rutinas de entrenamiento y competencia. En ese marco, Jossete ha tenido que trabajar, enfrentándose a todas las incomodidades del caso.

“Estamos acostumbrados a llevar una rutina de entrenamiento fuera de casa, ya sea en el estadio, en carreteras, en piscina o en lagunas, pero desafortunadamente el Covid 19 cambió todo. He tenido que reinventar mis jornadas de entrenamiento, buscando la forma más adecuada y no saltarme las normas sanitarias, aunque la franja horaria establecida para los deportistas no nos acomoda mucho”.

Su rol de mamá, profesora y esposa

La atleta angelina no tan solo tiene la responsabilidad de llegar en buena forma al Mundial, sino que además debe cumplir con sus otras obligaciones: la de profesora de Educación Física, la de dueña de casa, esposa y sobre todo de mamá. “Ha sido difícil, no lo niego, pero teniendo una buena organización se puede cumplir con todas las tareas, aun cuando la de mamá, sin duda es prioridad”.

Ser mujer, deportistas y madre son tareas que necesariamente, uno debe complementar y lo hace, dijo, con el mismo cariño y rigurosidad que se requiere. “Cuando te enteras que vas a hacer mamá, te cuestionas miles de cosas por tu cabeza, desde cómo voy a enfrentar ese reto maravilloso, si mi rendimiento deportivo será el mismo, que sucederá en el aspecto laboral, etc.”.

Explicó que, cuando supo de su estado de gravidez, siguió entrenando, pero con las recomendaciones médicas necesarias para ello. De la misma forma continuó haciendo clases, tanto en gimnasios como en colegios. “Mi embarazo, fue normal, no tuve inconvenientes, realicé todas mis actividades, incluyendo entrenamientos y competición, por lo menos hasta el tercer mes de embarazo, hasta cuando José Antonio (su hijo) nació por parto normal”. Agregando que, a las dos semanas de haber dado a luz, volvió a las actividades físicas, pero en forma gradual.

Actualmente, su hijo, José Antonio tiene siete años y cada vez que ha podido, acompaña a su mamá en sus entrenamientos o en actividades competitivas.

“Trato de compartir mis vivencias con mi hijo, que se motive en el ámbito deportivo, que él pueda escoger su propia disciplina deportiva, sabe que la mamá lo va apoyar”.