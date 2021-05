Sebastián González: “Me duermo pensando en cómo solucionar las necesidades del plantel, así asumo el desafío”

Sebastián González, más conocido en el ambiente futbolístico como “Chamagol”, dejó el fútbol profesional en el 2014, pero ya tenía en mente seguir ligado al fútbol, pero desde otra faceta, que no incluía necesariamente la de dirigir. González se capacitó e instruyó para tener las necesarias herramientas para dedicarse a la gestión del balompié nacional y canalizarlo en algún club profesional.

González se tituló en la Universidad de Los Andes con el Diplomado en Gestión y Especialización en Fútbol, un año antes lo había hecho en la Universidad Santo Tomás como Ejecutivo Internacional en Gestión Deportiva, titulo otorgado por la FIFA CIES. Estos estudios se complementan con otros de especialización en el área de scouting, marketing y negocios deportivos.

A finales del 2020, incluso se especulaba que podría llegar a Colo Colo en la gerencia deportiva.

En conversación con La Tribuna, el ex delantero, fue claro en señalar que, desde que llegó a Iberia asumió su desafío y no ha cesado en su nueva función, preocupado de resolver diversos aspectos, ha estado de cabeza en conseguir convenios, temas logísticos, como también en la conformación del plantel junto al cuerpo técnico, liderado por Eduardo Lobos y el contacto estrecho con los jugadores.” Ha sido un trabajo intenso, teniendo en consideración que el club está en la Segunda División y por ello no tiene el mismo apoyo económico y estructural que un club de otra categoría”.

Allí es donde, dijo le permite poner en función todas sus capacidades para resolver diversas situaciones en el andamiaje del equipo.

La estructuración del plantel, explicó González, ha sido un trabajo mixto, entre el cuerpo técnico y su labor como director deportivo, donde nadie dijo, impone nada y donde todo se llega a un acuerdo en bien del club.

Dentro de las medidas adoptadas previo a la estructuración del plantel para esta temporada, fue el de disminuir el número de jugadores, ya que el año pasado incluso, se llegó a más de 30 entrenando.

“Me duermo pensando en como solucionar las necesidades del plantel o mañana que, es lo que debemos hacer para mejorar las comodidades en bien del equipo y de la institución, así veo yo, mi trabajo y por algo asumí este desafío”.