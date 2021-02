Finalmente, Nicolás Jarry sí estará en el Challenger de Concepción

Finalmente, el campeonato Challenger ATP de Concepción, contará con la presencia del tenista chileno Nicolás Jarry, tras recibir una invitación por parte de la organización del torneo.

El actual momento de Jarry no es el de los mejores, el ex número 1 de la raqueta en Chile, luego de cumplir una suspensión, solo ha cosechado derrotas en su vuelta a los torneos y por si fuera poco no tiene ranking y aún está sin técnico. Por ello, esta invitación para formar parte de uno de los 32 jugadores ya confirmados para el Challenger de Concepción, es importante para ir sumando y mejorando para esta nueva temporada.

Cabe recordar que este torneo ATP se realizará por primera vez en Concepción, en el Club de Campo Bellavista, entre el 15 y 21 de febrero próximo.