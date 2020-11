Con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, Inter espera dar la sorpresa ante el Real Madrid

El chileno Alexis Sánchez está recuperado y será citado dentro de los nominados para enfrentar al Real Madrid de visita en España, este martes, por la Liga de Campeones.

Alexis participó este lunes en las prácticas del club lombardo luego de dejar atrás la dolencia muscular que sufrió hace unas semanas. Además del futbolista chileno, estuvo presente el zaguero Milian Skriniar, mientras que Romelu Lukaku y Stefano Sensi no estuvieron en la práctica matinal de hoy lunes, por lo que es muy probable que no sean citados para este importante partido.

Arturo Vidal, en tanto, practicó sin inconvenientes y es carta fija para el Técnico Conte como titular ante los merengues. El partido está fijado para mañana martes a las 17,00 horas.

La programación del día martes es la siguiente: Grupo A: Lokomotiv Moscú vs. Atlético de Madrid. 14:55 horas; Salzburgo vs. Bayern Munich. 17:00 horas.

Grupo B: Shakhtar vs. Borussia Monchengladbach. 14:55 horas; Real Madrid vs. Inter de Milán (Arturo Vidal y Alexis Sánchez). 17:00 horas

Grupo C: Manchester City vs. Olympiacos. 17:00 horas; Porto vs. Olympique de Marsella. 17:00 horas

Grupo D: Atalanta vs. Liverpool. 17:00 horas; Midtylland vs. Ajax. 17:00 horas