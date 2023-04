Exposición fotográfica y sonora "Vientos" llega a Concepción

Luego de una exitosa presentación en Puerto Varas y Temuco la exhibición “Vientos” continúa su recorrido nacional en Concepción.

La muestra fotográfica y sonora de las artistas Javiera Véliz y Bárbara Pestan se inaugurará en la región el día 4 de abril a las 18:30 horas en la Corporación Artistas de Acero, ubicada en O’Higgins 1255, donde estará disponible para su visita hasta el 22 de abril.

Se trata de 20 fotografías y una instalación sonora de 11 minutos, que tienen el objetivo de acompañar al público a visibilizar e integrar el altiplano mediante una obra innovadora, reflexiva y creativa de las artistas.

“Vientos” se logró ejecutar gracias a la adjudicación de un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) Regional de Creación de Fotografía 2022, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mientras que su recorrido por el país se realizará gracias al Fondo Ventanilla Abierta 2022. Asimismo, su realización se llevó a cabo gracias al equipo conformado por Javiera Véliz y Bárbara Pestan, quienes recibieron el apoyo del tour operador Ercio Mettifogo de Puna Atacama, ocupado de la logística en terreno.

Javiera Véliz, cineasta y fotógrafa copiapina, detalló que su itinerancia por diversos territorios está basada en que “quise llevar la obra a territorios opuestos, lugares en donde la presencia de la cordillera es radicalmente distinta, pero que, sin embargo, es el mismo cordón que nos conecta a lo largo del país. Quiero ver y escuchar qué les transmite la obra a personas que habitan un paisaje atípico al nuestro, tanto por el entorno, como las costumbres y la propia expresión. Eso es lo que me atrae: su diversidad. Lo que ofrece la itinerancia por estos nuevos espacios es abrir camino a un nuevo diálogo y expandir la obra a lugares en donde antes no he ido, generar lazos y continuar aprendiendo”.

Un viaje por el altiplano

“Vientos” refleja los contrastes, colores, formas y sonidos del antiplano de la región de Atacama, siendo un viaje sensorial para sus espectadores. El recorrido de las artistas para ejecutar esta serie de obras comenzó en el año 2021, cuando Javiera Veliz se encontró por primera vez con este territorio en una grabación de video arte.

“Me sorprendió, tanto por la fuerte energía que posee ese espacio, como por la belleza de sus cerros. Los colores se van tornando a medida que pasa el día, pero lo que más llamó mi atención fue que este lugar está tan cerca de Copiapó, pero no lo conocía. Me hizo sentir lejana de mi propio territorio y aquello fue lo que me impulsó a querer continuar recorriendo. Esta serie de fotografías y sonidos me permitió sentir el altiplano como propio. Para capturar las imágenes subí varios cerros, con calor, o con frío, observando la pureza de sus colores en el cielo, escuchando el sonido del viento y de la fauna que habita en este lugar. De esa energía que irradia el territorio surgen los elementos que confluyen en “Vientos”, y es tanta la cercanía que hoy siento por este espacio que continuaré desarrollando obras en él”, describió la artista.

Por su parte, la cineasta y artista sonora Bárbara Pestan, quien estuvo a cargo de la composición sonora del proyecto, apuntó que la exhibición logra “poner en valor la inmensa biodiversidad que se encuentra en la región y que muchas veces se desconoce y no se le presta el cuidado que debiese. Muchos de estos espacios se encuentran constantemente afectados por las diferentes formas de contaminación que dejan las mineras que cohabitan la pre cordillera de la región y es importante protegerlos”.