Música callejera: Un arte por descubrir en Los Ángeles

Con programas televisivos como “The Voice” o “Yo Soy” conocimos la historia de personajes como Jordan Matamala. Fue participante del programa La Voz Chile durante el primer semestre de este año, compitiendo con canciones románticas de artistas latinoamericanos y por, sobre todo, boleros. El cantante es oriundo de Concepción y durante los años previos al programa, se dedicaba a cantar en las calles penquistas, en sus grandes avenidas y por, sobre todo, en el paseo peatonal Barros Arana.

Matamala obtuvo el segundo lugar en el programa, declarándose ganador del público, debido a la popularidad que obtuvo la cantante chilena Camila Gallardo al ganar de la misma forma el segundo puesto y que actualmente, tiene más fama que quien en ese entonces ganó el primer lugar: Luis Pedraza. A los días de obtener este galardón, Jordan volvió a las calles de Concepción a reencontrarse con su público de siempre, interpretando el tema que usó para la final del programa.

Historias como la de Jordan y otros músicos reflejan parte de una importante y talentosa labor, con la posibilidad de visibilizar sus realidades, valorar sus esfuerzos y entender quiénes son.

A NIVEL LOCAL

Dentro de la ciudad, un claro ejemplo de un músico callejero emergente es Daniel Pérez, quien toca violín y saxofón. Con su estuche recibe algunos incentivos monetarios por su talento, que genera, por, sobre todo, interés, entre quienes circulan por el centro de la ciudad y se detienen para poder escucharlo o registrar en sus celulares un pequeño vestigio del talento del angelino.

En cuanto al motivo de tocar en las calles, Pérez reflexiona acerca de la importancia del arte, reflejando el valor cultural de la ciudad: “La música

forma parte del arte callejero, que desde hace mucho tiempo, ha sido parte de la cultura de cada pueblo o ciudad y ha servido para entretenimiento, puerta de oportunidades laborales y hasta desahogo para artistas que muestran su destreza musical, de las cuales he sido parte hace ya varios años y me siento muy bendecido y a la vez agradecido del cariño que la gente da”.

Las afueras de los centros comerciales lo han acuñado durante años, incluso reflejando en el público anécdotas para recordar. Al preguntarle acerca de su vínculo con la gente, confiesa que lo lleva bastante bien, destacando a quienes valoran su música, incluso teniendo que dar segundas oportunidades: “En mi caso sí, tengo muy buena aceptación de las personas que me ven, muy rara vez se ven molestos, aunque recuerdo una ocasión en que una carabinera me dijo “bájele el volumen a su música” y al rato cuando toque una canción que ella le gustaba mucho me dijo: ” Súbale un poco más”. Creo que la interpretación que uno da es un factor clave en la reacción de la gente”.

Este vínculo, incluso llega a diversos contextos, en donde además de conectar con la gente a través de su arte, también lo hace a través de sus historias. Daniel valora el arte callejero más que nadie y reflexiona frente a ello con una índole de empatía: “La música es un arte maravilloso que llega hasta lo más profundo de los sentimientos, puede alegrar, como también entristecer a alguien, y eso es lo que destacó de ella”. Dentro de este contexto, Pérez cuenta que incluso asistió al funeral de una persona de su público, que, al escucharlo y emocionarse con su arte, solicitó a su familia su presencia cuando enfermó gravemente. Una conexión que Pérez caracteriza como eterna.

Además de compartir su mensaje como artista, Daniel Pérez enfatiza en lo que hay detrás de los instrumentos, reflexionando en cuanto a lo que podría ser, una forma de empatía para quienes día a día lo escuchan y ven tocar: “Tocar en la calle para muchos es fácil, piensan que es llegar, instalarse y tocar. Pero yo no diría que es tan así, detrás de todo hay horas de ensayo, años de aprendizaje y cansancio físico. Sobre todo, los que tocamos violín y acarreamos equipos”.

En sus redes sociales se llama “Daniel Pérez Músico”, un lugar donde sube su material y además, ofrece servicios para eventos.