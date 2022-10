Mario Valenzuela: “El teatro es un arte colectivo, es un ladrón”

Mario Valenzuela González (78 años) tiene una destacada trayectoria como profesor en Los Ángeles. Su gran sueño fue estudiar leyes, pero el terremoto de mayo de 1960 lo impidió. Posteriormente, en Los Ángeles, se formó el Centro Universitario Biobío, que sirvió como base para dar estructura a la Universidad del Biobío, donde se preparó para ser profesor. Trabajó como docente en Quilleco y posteriormente en Concepción, donde buscó la oportunidad de estudiar para ser abogado, sin embargo, el destino se encargó -nuevamente- de cerrarle la puerta.

A los 17 años comenzó a participar en grupos de teatro, reuniéndose en la Casa del Arte. Recuerda la fundación del Teatro Experimental Los Ángeles (TELA) como si fuera ayer.

“Vino un señor de Angol, se avecindó acá en la ciudad y comenzó a formar este grupo. Empezamos a llegar todos los chiquillos y nos enseñaron a caminar, a sentarnos, y esos fueron los inicios de este descubrimiento para mí”, rememoró.

El 11 de Septiembre del 73´ pretendía estrenar una obra de teatro en el capítulo local del Magisterio, que retrataba los movimientos sociales y políticos de la época. Sin embargo, por razones evidentes, tampoco fue posible concretar.

Actualmente, con tres magister en educación, fue el paso del tiempo el que se encargó de enseñarle que el teatro y la docencia podían caminar de la mano, y construir grandes resultados. “El teatro tiene que ver con una crítica social, aun cuando no sea posible a través del solucionar un problema… Si el teatro es el arte de la comunicación, y en educación lo más importante es cómo se aprende y no lo que yo hablo, entonces lo mezclo, y le digo al actor no es importante lo que tú estás hablando, sino que es importante como llegas hacia el público, si lo motivas o no lo motivas, y ahí se funde ambos artes”.

Mario realiza esas reflexiones a media luz, sentado en el escenario de la Corporación Cultural de Los Ángeles, mientras se prepara para un ensayo general de su última creación. Todo un señor, Mario proyecta sus planes sobre el escenario en el rol que se requiera: como escritor, como montajista, como iluminador o actor.

RECUERDOS HISTRÓRICOS DE LAS MUJERES DE LOS ÁNGELES

La pandemia resultó ser la oportunidad perfecta para concretar una idea centrada en la lucha de la mujer por lograr la igualdad ante la ley, proyecto que se concretó como obra teatral, basada en una investigación y recopilación de varios autores, historiadores y archivos de la prensa local.

“Fundamentalmente trabajé con la obra de Teresa Varas, Domingo Contreras Gómez, Pedro Ruiz Aldea, Nelson Venegas, y distintos artículos y crónicas de Diario La Tribuna, escritos por Juvenal Rivera. A ello le sumé la visión contemporánea, con entrevistas y conversaciones diversas”, explicó Valenzuela.

Y agregó que “el teatro es colectivo. Yo lo escribo, pero en la conversación que puedo tener con otra persona le extraigo conocimiento. Siempre digo: el teatro es muy ladrón, le roba al ballet, le roba al coro, le roba a la música, a la literatura, ¡a todo!, entonces, yo necesito lo que me diga la otra persona, y de ahí saco ideas. De hecho, hicimos dos presentaciones previo al estreno, para recibir críticas y aportes”, remató.

Es así como ´Teatro Viejo´ es la compañía que encarnará esta obra, que se exhibirá de forma gratuita en cuatro fechas de Noviembre, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con la musicalización del destacado productor Miguel Rivera.

CARTELERA:

Sábado 12/11 Escuela de Millantú, 18 horas

Lunes 14/11 Liceo Comercial B-64 Los Ángeles, 16 horas

Miércoles 23/11 auditorio Corporación Cultural Municipal, 20 horas

Miércoles 30/11 auditorio Corporación Cultural Municipal, 20 horas

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DE LA OBRA: Recuerdos Históricos de las Mujeres de Los Ángeles

ESCRITA POR: Mario Valenzuela

MÚSICA: Miguel Rivera

COMPAÑÍA: Teatro Viejo

FINANCIAMIENTO: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.